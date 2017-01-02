Арсений Шульгин нашел новый способ "накрутки" подписчиков
Миллионы пользователей отключат от WhatsApp
Приложение не будет поддерживаться на любом устройстве на Android 2.1,
Android 2.2, Windows Phone 7 и смартфонах Apple, функционирующих под
управлением версий iOS, выпущенных ранее iOS 6. "Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны
поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем
приложении, – отметили разработчики. – Это было трудным решением для нас, но
правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные
способы поддерживать связь с друзьями, семьей и близкими, используя
WhatsApp".
Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения.
WhatsApp – бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой
голосовой и видео связи. Мессенджером пользуются более миллиарда человек
по всему миру. У пользователей WhatsApp есть возможность видеозвонков.
Для того чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать на значок с
изображением камеры, находящийся в верхней правой части окна чата.
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