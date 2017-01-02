Миллионы пользователей отключат от WhatsApp

WhatsApp прекращает поддержку приложения для миллионов пользователей. Популярный мессенджер перестанет работать на устаревших гаджетах.

Приложение не будет поддерживаться на любом устройстве на Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7 и смартфонах Apple, функционирующих под управлением версий iOS, выпущенных ранее iOS 6. "Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении, – отметили разработчики. – Это было трудным решением для нас, но правильным для того, чтобы предоставить пользователям более эффективные способы поддерживать связь с друзьями, семьей и близкими, используя WhatsApp".



Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения.

WhatsApp – бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой голосовой и видео связи. Мессенджером пользуются более миллиарда человек по всему миру. У пользователей WhatsApp есть возможность видеозвонков. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать на значок с изображением камеры, находящийся в верхней правой части окна чата.

