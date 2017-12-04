Названа дата столкновения гигантского астероида с Землей

К Земле стремительно приближается астероид "3200 Фаэтон" диаметром около семи километров. Его скорость превышает 100 тысяч километров в час.

NASA включило небесное тело в разряд потенциально опасных, так как оно относится к спектральному классу B, для которого характерно отсутствие устойчивой траектории. "3200 Фаэтон" получил свое название из-за того, что на момент открытия он находился очень близко к Солнцу.

Отметим, большая часть астрономов считает решение NASA обычной перестраховкой: ученые уверены, что огромный астероид пролетит мимо нашей планеты. "Мимо Земли постоянно пролетают различные объекты, но такие большие, как "Фаэтон", конечно, редкость. Он пролетит достаточно далеко от Земли, и волноваться на его счет не стоит", – сказал URA.RU астроном Владилен Санакоев.

По прогнозам специалистов, ближе всего к Земле небесное тело подойдет 16 декабря в 23:00 по мск – расстояние между планетой и астероидом будет составлять 5,8 миллиона километров. Десять лет назад, когда объект приближался к Земле, он пролетал значительно выше: в 18,1 миллиона километров.

"Фаэтон" приблизится к планете не один. Ученые считают, что астероид – это главное тело метеорного потока Геминиды. Так что вместе с появлением "Фаэтона" Землю ждет метеоритный дождь. Он начнется 7 декабря и закончится 17-го. В ночь его максимума, 13 декабря, можно будет наблюдать по 100–120 метеоров в час, среди которых могут попадаться очень крупные осколки – болиды (при падении на Землю они ярко освещают небосвод).

Специалисты отмечают, что "Фаэтон" всего в два раза меньше огромного метеорита, который врезался в Землю 65 миллионов лет назад. В результате той катастрофы вымерли динозавры, а климат на планете значительно изменился.