"Астероид-убийца" оставит землян без яркого зрелища

Астроном рассказал, почему астероид, приближающийся к Земле, безопасен. Небесное тело пролетит на расстоянии около 40 тысяч километров от планеты.

Кроме того, размер метеора настолько незначителен, что большинство землян просто не сможет его разглядеть. "Теоретически его можно будет увидеть при помощи телескопа, но это достаточно сложные наблюдения, которые требуют высокой квалификации. В обычные бытовые бинокли, скорее всего, различить его не удастся", – передает НСН слова заведующего отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрия Вибе.

Таким образом, он опроверг громкие заявления некоторых СМИ, которые считали, что приближающийся к Земле астероид 2012 ТС4 может уничтожить планету. Кроме того, журналисты писали, что его можно будет разглядеть через обычный бинокль средней кратности.

Напомним, небесное тело пройдет всего в 44880 километрах от Земли. По космическим меркам, это очень маленькая дистанция. Астероид имеет в диаметре порядка 40 метров, он пролетит мимо Земли. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли", — рассказали на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ.

Скорость небесного тела составляет 27540 километров в час. Несмотря на все эти параметры, метеор абсолютно безопасен для нашей планеты. "Астероид представляет опасность только в том случае, если он падает на поверхность Земли", – подчеркнул Дмитрий Вибе. Такого же мнения придерживается и глава "Центра планетарной защиты" Анатолий Зайцев. Он заявил, что за нагнетание страха в псевдонаучных новостях инициаторы должны нести наказание, так же, как и за ложные сообщения о теракте.

"Меня поражает в последние годы волна нагнетания страха — новости о конце света, о летящем астероиде, высадке инопланетян и так далее. В качестве примера, сейчас была волна телефонных звонков с ложными предупреждениями о терактах. Если звонивших найдут, то они понесут наказание. Я считаю, что и те организации, которые запугивают новостями о конце света, тоже нужно наказывать, как и террористов", – заявил Зайцев.