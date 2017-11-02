Москвичи сошли с ума перед продажами нового iPhone

В Москве на Тверской улице началось настоящее безумие из-за старта продаж нового iPhone X, который намечен на 3 ноября. Несколько сотен любителей "яблочной" техники выстроились в очередь у дверей магазина re:Store.

Часть людей, оккупировавших Тверскую, – ярые фанаты Apple, которые не простят себе, если не окажутся в числе первых владельцев культового iPhone X. За вожделенным гаджетом они приехали в столицу из разных уголков России.

А чтобы стоять сутки на улице было не так грустно, "яблочные" поклонники принесли с собой стулья, пледы и чай, сообщает Telegram-канал Mash. Однако в очереди – не только истинные фанаты iPhone, но и те, кто стремится на этом ажиотаже хорошенько заработать – перекупщики и так называемые заниматели очереди.

Последние стойко простоят весь день у дверей магазина, а затем за бешеные деньги продадут свое место любому желающему. В Сети уже появились и расценки. Так, если для человека не принципиально, каким по счету он будет в магазине, то достаточно заплатить 5-25 тысяч рублей, и за него подежурят другие, передает Life.ru.

Первое место в очереди за iPhone X в Москве предлагают купить за 300 тысяч: https://t.co/76N0QsJH13 pic.twitter.com/HIeLk0I6xa — Life | Новости (@lifenews_ru) 2 ноября 2017 г.

36-е место в очереди продают за 15 тысяч рублей, а возможность быть первым оценивается в три раза дороже, чем сам смартфон, – в 300 тысяч рублей. "3 ноября будут первые продажи iPhone X, хотите быть одним из первых? За 10–15 часов (в зависимости от ажиотажа) занимаю очередь, вы приходите в 05:50 (так как в 06:00 раздают браслетики), расплачиваетесь со мной, получаете вместо меня браслетик и в числе первых становитесь счастливым обладателем флагманского "яблочного" смартфона!" – гласит объявление одного из предприимчивых москвичей.

По последней информации корреспондентов, на Тверской уже стоят примерно около 500 человек. При этом обезумевшие люди начинают вести себя неадекватно. Так, неизвестные лица в черном беспардонно протиснулись в толпу и отодвинули стоящего первым молодого человека.