Обнаружена новая уязвимость iPhone

Программист Феликс Краузе нашел простой способ украсть учетную запись пользователей iPhone. Мошенники могут использовать фишинг, чтобы выяснить пароль доверчивой жертвы.

По словам эксперта по кибербезопасности, для того чтобы получить доступ к Apple ID пользователя и получить контроль над его устройством достаточно написать простейшую программу. Она вывешивает на экран iPhone диалоговое окно, маскирующееся под системное сообщение, в котором просит указать свой пароль от учетной записи пользователя. Главная беда заключается в том, что внешне поддельную форму для ввода кода невозможно отличить от настоящей, которая является частью операционной системы "яблочных смартфонов" iOS.

Все пользователи iPhone не раз сталкивались с требованием системы ввести пароль от учетной записи – это происходит, когда владелец смартфона хочет зайти в облачное хранилище своих данных, поменять настройки телефона или установить новое приложение на свой iPhone.

В итоге, пользователи привыкли не задумываясь вводить свой пароль, чтобы получить доступ к желаемой функции. На это и рассчитывают мошенники, ведь если потенциальная жертва решит присмотреться к всплывшему окну повнимательнее, то, скорее всего, обнаружит подделку.

В качестве меры предосторожности Феликс Краузе предлагает выходить из приложения, как только появится требование ввести пароль от аккаунта. Если вместе с ним закроется и предупреждение, то это было поддельное окно, а если останется – то оно системное. Также пользователям рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию. В таком случае даже если злоумышленники узнают пароль, они не смогут получить доступ к аккаунту.

Кроме того, эксперт советует не вводить свои данные в диалоговое окно, а сразу заходить в "Настройки", и уже оттуда вбивать свой пароль. "Это тот же принцип, который советует не открывать ссылки из электронных писем, а вместо этого вбивать адрес самому", – отмечает специалист.