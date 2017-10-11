Обнаружена новая уязвимость iPhone

СМИ "похоронили" Хворостовского Умер Аллан Чумак Назван заказчик убийства Вороненкова Свадьба Шурыгиной Эксклюзивы Dni.Ru

Самое читаемое

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Самбурская добила Бузову флейтой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Среда 11 октября
Лента новостей
19:34
Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:07
Украина опозорилась с "колхозным" танком
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Балахон Пугачевой развалился на куски
18:32
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:24
Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
16:56
Осин подвергался пыткам
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Игорь Крутой выглядит похудевшим на фоне цветущей жены
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:37
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал
15:31
В Антарктиде обнаружили таинственную дыру
15:26
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
14:53
Пресняков спасается от паранойи
14:47
Порошенко отказался продавать Крым
14:44
Исхудавшая Сысоева высказалась об анорексии
14:42
Найден простой способ улучшить работу мозга
14:42
Беременная Снаткина разрыдалась и убежала в туалет
14:29
Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро
14:28
Госдума занялась вопросом качества питания детей
14:26
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
14:15
Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной
14:06
В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"
14:06
В России найден способ предсказать развитие рака
14:05
В России автомобилисты научились обманывать страховщиков
13:54
Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце
13:37
Солнцев о смерти жены Меньщикова из "Дома-2"
13:24
Почему раздражают собственные дети
13:23
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
13:11
Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка
13:08
Известная актриса задержана в Москве
12:52
Что чаще всего говорят люди во сне
12:42
У магазина на юге Москвы заживо сожгли мужчину
12:37
Бузовой и Шурыгиной дали шанс блеснуть в новогоднем огоньке
12:25
Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе
12:20
Госдума произвела важные кадровые перестановки
12:10
Футболист Сергей Пригода найден мертвым
12:10
Беременная Кейт Миддлтон впервые вышла в свет
12:07
Госдума усилила защиту пешеходов
12:05
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
11:45
В Москве Bentley протаранил опору моста
11:23
Почему люди доживают до старости
11:19
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
11:17
Россиян предупредили об опасности поездок в США
11:14
Певица Штурм: Осин вернулся – и сразу в магазин
11:13
Меркель подурачилась с Макроном
11:06
"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра
11:05
Парад ударных инструментов украсят звезды мировой величины
10:53
Хворостовского "похоронил" злой человек
10:33
Ученые объяснили стремление к беспорядочному сексу
10:31
Собутыльники насмерть забили москвича
10:17
Сильнейшие перегрузки приковали Вдовиченкова к постели
10:07
Фуркад пристыдил Губерниева
09:25
Пугачева утерла нос Киркорову
09:14
В центре Москвы из банковской ячейки украли миллион долларов
09:07
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
08:33
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым
08:32
Народ утешает взорвавшуюся от ужасной новости жену Хворостовского
08:29
Родившая в 11 лет россиянка бросила мужа ради любовника
08:04
На западе Москвы преступники на эвакуаторе угнали BMW
04:47
У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца
21:59
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
21:56
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
21:48
Лолита рассказала о сокровенном
21:45
Джоли сообщила о сексуальных домогательствах
21:28
Пассажиры обезвредили дебошира на рейсе Москва – Нью-Йорк
21:09
Друг раскрыл неизвестное о Чумаке
21:07
Каталония пошла на отчаянный шаг
21:05
Муж избивал и использовал Максакову
20:43
Додон пообещал встать грудью за Россию
20:40
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
20:34
Василий Ливанов лишился сына
20:25
На двери многоэтажки в Москве нашли гранату
20:12
Раскрыта правда о последних гастролях Аллана Чумака
19:53
США готовы начать войну с Россией
19:47
Путин увидел новую угрозу для россиян
19:45
Под Москвой электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка
19:19
В Красноярском крае похитили бетонный мост (видео)
19:08
Почему Эрдоган уснул на встрече с Порошенко
19:06
Раскрыт новый способ обмана россиян
18:54
Грудь исковеркала жизнь Грановской
18:24
Мужчины оказались эгоистичнее женщин
18:20
Порошенко превращает Украину в страну рабов
18:20
Автомобиль с россиянами разбился в Тунисе
18:10
Кто будет вести программу "Жди меня"
17:58
Бюджет Москвы будет социально ориентированным
17:58
Под Москвой погиб 15-летний зацепер
17:54
Девушка случайно проткнула себе мозг розой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
Басков объявил об уходе со сцены
Hi-tech

Обнаружена новая уязвимость iPhone

Фото: GLOBAL LOOK press\Fernando Gutierrez-Juarez
Программист Феликс Краузе нашел простой способ украсть учетную запись пользователей iPhone. Мошенники могут использовать фишинг, чтобы выяснить пароль доверчивой жертвы.
прочитано 158 раз

По словам эксперта по кибербезопасности, для того чтобы получить доступ к Apple ID пользователя и получить контроль над его устройством достаточно написать простейшую программу. Она вывешивает на экран iPhone диалоговое окно, маскирующееся под системное сообщение, в котором просит указать свой пароль от учетной записи пользователя. Главная беда заключается в том, что внешне поддельную форму для ввода кода невозможно отличить от настоящей, которая является частью операционной системы "яблочных смартфонов" iOS.

ПО ТЕМЕ

Самый популярный мессенджер в мире оказался опасным

Россияне останутся без iPhone

Все пользователи iPhone не раз сталкивались с требованием системы ввести пароль от учетной записи – это происходит, когда владелец смартфона хочет зайти в облачное хранилище своих данных, поменять настройки телефона или установить новое приложение на свой iPhone.

В итоге, пользователи привыкли не задумываясь вводить свой пароль, чтобы получить доступ к желаемой функции. На это и рассчитывают мошенники, ведь если потенциальная жертва решит присмотреться к всплывшему окну повнимательнее, то, скорее всего, обнаружит подделку. 

В качестве меры предосторожности Феликс Краузе предлагает выходить из приложения, как только появится требование ввести пароль от аккаунта. Если вместе с ним закроется и предупреждение, то это было поддельное окно, а если останется – то оно системное. Также пользователям рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию. В таком случае даже если злоумышленники узнают пароль, они не смогут получить доступ к аккаунту.

Кроме того, эксперт советует не вводить свои данные в диалоговое окно, а сразу заходить в "Настройки", и уже оттуда вбивать свой пароль. "Это тот же принцип, который советует не открывать ссылки из электронных писем, а вместо этого вбивать адрес самому", – отмечает специалист. 

Автор: Михаил Войцеховский11 октября 2017, 19:11

комментарии

Политика

Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым

Шоу-бизнес

Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал

Проишествия

Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
Что погубило российских летчиков в Сирии
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Lifestyle

Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
Шоу-бизнес

Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!

Муж дважды изнасилованной звезды телеэфира попытался удушить провокатора
Общество

Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка

Президент Туркмении преподнес президенту России трогательный подарок в честь 65-летия
Шоу-бизнес

На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал

Марат Башаров вывел мошенников на чистую воду
Шоу-бизнес

Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе

Во время ремонта актриса страшно ругалась с мужем

Гороскоп

Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире

Фоторепортажи

Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
Самые сексуальные фото королевы Instagram
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар

Спорт

Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа

Регионы

Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
Людоеды Дима и Наташа консервировали кошек и собак
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru