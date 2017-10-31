Новый iPhone стал кошмаром для Apple

Эксперты в области высоких технологий заявили, что выпуск iPhone Х приблизил к краху культовую компанию Apple. По словам специалистов, новинка не удовлетворила запросы поклонников бренда.

Продукция Apple может оказаться провальной в двух случаях: если поклонников не впечатлило качество новинки, или если смартфон сделан достойно, но интереса не вызывал, сообщает портал Business Insider. По мнению экспертов, последний вариант проиллюстрировал выход iPhone Х. Качество гаджета неоспоримо, но ажиотажа среди покупателей нет.

Авторы заметки уверены, что iPhone Х станет кошмаром для инвесторов, поскольку не принесет финансовой прибыли Apple в последнем квартале 2017 года. Специалисты напомнили, что iPhone – ключевой продукт американского бренда, и успешность его продаж на 60-70% определяет доход компании, передает РИА ФАН.

Обычно Apple выпускала новую модель смартфона раз в год, делая упор на качество. Однако в последние годы корпорация изменила тактику и стала производить все больше устройств. В 2013 году на рынок вышли сразу две модели, а в 2017-м – вовсе три. И чем больше новинок, тем выше риск того, что инвесторов ждет провал.

В российском магазине Apple Store продажи iPhone X стартовали 27 октября. Покупатели разобрали смартфоны за три минуты.