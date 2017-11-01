Названа новая дата апокалипсиса

Зарубежный нумерологи заявили о том, что конец света может наступить уже в ноябре. По расчетам специалистов, апокалипсис произойдет из-за столкновения Земли с планетой Нибиру.

По информации нумерологов, все живое на нашей планете может быть уничтожено 19 ноября 2017 года. Именно в этот день к Земле приблизится Нибиру, передает сетевое издание m24.ru.

Гравитационные силы планет могут привести к масштабным природным катастрофам, в результате которых все человечество будет уничтожено. Новость о приближающимся апокалипсисе вызвала бурные обсуждения у пользователей Сети. Впрочем, астрономы, как всегда восприняли расчеты нумерологов скептически и посоветовали не воспринимать их всерьез.

Напомним, ранее эксперты уже пугали жителей Земли концом света, порожденным столкновением с опасной Нибиру. Тогда они заявляли, что апокалипсис наступит 23 сентября. Эту теорию активно поддерживал и распространял известный американский нумеролог Дэвид Мид.

Сначала он утверждал, что Нибиру убьет Землю в октябре, однако затем изменил прогноз и заявил о более раннем конце света – в сентябре. Однако до последнего времени никто всерьез не воспринимал теорию нумеролога. Более того, незадолго до объявленной даты конца света специалисты NASA обратились к фанатам Мида, завив, что Нибиру просто-напросто не существует.