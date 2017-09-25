Нумерологи уточнили дату конца света

Просвещенная астрологами часть человечества с интересом ожидала наступления 23 сентября. Знающие люди предупредили, что именно в этот день загадочная планета Нибиру столкнется с Землей и положит конец этой цивилизации. Поскольку апокалипсиса снова не случилось, его теоретики решили разъяснить основные моменты своего учения.

"А ведь мы вас предупреждали!" – торжествуя заявили в НАСА. Действительно, космическое агентство незадолго до часа икс обратилось к фанатам Нибиру – пояснив, что это все не более, чем запущенная в интернет утка. Планеты просто не существует – ведь, если бы она была, астрономы всего мира давно бы за ней наблюдали, убеждали ожидавших конца света человеков ученые.

Но, как известно всем особо здравомыслящим представителям человеческой цивилизации, власти всегда что-то скрывают – поэтому НАСА не поверили. Разочарованных неслучившимся концом света адептов поспешил успокоить автор теории столкновения Земли с чужой планетой, христианский нумеролог Дэвид Мид.

Оказывается, некоторые недобросовестные господа неправильно истолковали учение Мида. 23 сентября – просто точка отсчета начала катастрофических событий, и на небе появится "духовный знак". Приходит конец тому миру, каким мы его знаем, утверждает нумеролог.

5 октября "планета Х" полностью заслонит Солнце, Землю покроет тень. А 21 октября станет началом семилетнего периода "казней", утверждает Мид. Одним из таких наказаний в течение этого срока и будет столкновение с Землей гигантского астероида.

Прогноз Мида основан на неких "цифровых" или нумерологических кодах, скрытых в тексте Библии, особенно в Книге Откровения. По словам предсказателя, недавние катастрофические события – такие, как солнечное затмение, ураганы "Ирма" и "Харви" – лишь знамения приближающегося конца, пишет британская The Sun.