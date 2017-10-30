Неразрушимое НЛО напугало землян

Уфологу удалось задокументировать появление НЛО, прошедшего сквозь Солнце. Известный в интернете под именем Bruce Sees исследователь выложил видеозапись инцидента на свой YouTube-канал.

На кадрах видно, как неопознанный объект проходит сквозь раскаленную плазму звезды. Через какое-то время он появляется с другой стороны светила. Одни пользователи предположили, что это летающая тарелка инопланетян, которые исследовали Солнце. Другие усомнились в достоверности записи. Они уверены, что это просто самолет пролетел перед телескопом.

РИА ФАН отмечает, что уфолог смог собрать оборудование, позволяющее вести прямую съемку Солнца, благодаря пожертвованиям пользователей Сети. Он оснастил свой телескоп различными фильтрами, позволяющими снимать солнечный диск.