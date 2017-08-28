НЛО попало на камеры видеонаблюдения (видео)
Глядя на кадры видео, можно рассмотреть странную, продолговатую вспышку света за пределами земной орбиты. Некоторые специалисты считают, что это мог быть Неопознанный летающий объект.
Отметим, что уфологи нередко замечают следы инопланетян на записях, сделанных камерами МКС. Так, ранее горячие споры развернулись по поводу другого ролика, на котором можно заметить нечто, очень напоминающее летающую тарелку.
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