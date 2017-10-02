Очевидцы сняли огромное НЛО над своими домами

Американцу удалось снять НЛО. Видео со странным явлением было опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как в небе появляется таинственный полупрозрачный объект, который на несколько тонов темнее окружающих его облаков. У него четкие, не размытые края, которые как бы "отсекают" часть неба. Размер предполагаемого НЛО огромен.

Многие уфологи с уверенностью заявили, что это инопланетный корабль с включенными средствами маскировки. Однако скептики считают, что это всего лишь аномалия преломления света, которая породила такой визуальный эффект. А некоторые даже обвинили автора видео в подделке и монтаже. "Когда ты видишь ТАКУЮ штуку в небе над собой, ты будешь стоять и снимать? Нет! Ты побежишь спасать свою жизнь", – написал один из комментаторов.

Специалисты утверждают, что появление таких ровных краев облачности вызвано демаркацией между воздушными массами, однако физики говорят, что облака даже в теории не могут иметь прямоугольную форму.

Напомним, что это не первый случай, когда американцы наблюдают НЛО. Недавно житель Лос-Анджелеса Джулиан Лопез заснял странный объект, который завис над его кварталом. По словам мужчины, он заметил в небе огромную металлическую сферу, которая ярко сияла в лучах солнца.

Тревогу наблюдателя усилил размер предполагаемого корабля – он был огромным. Вертолет, который поднялся и облетел вокруг возможного НЛО, оказался намного меньше непонятного объекта. Странная сфера не двигалась с места и никак не реагировала ни на винтокрылую машину, ни на сильные порывы ветра.

Скептики заявили, что Лопез просто испугался воздушного шара серебряного цвета. По их словам, он не двигался от ветра из-за якоря, которым был прикован к земле. Кроме этой версии, люди выдвинули другую – это просто метеостат, который измеряет показатели атмосферного давления, влажность воздуха, силу ветра и так далее.