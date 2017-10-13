Деньги с карт россиян начали воровать по-новому
Новый способ воровства обнаружили специалисты Hi-Tech Mail.ru. Мошенники отправляют через мессенджер сообщения, где говорится, что с карты в течение суток будет списана сумма за покупку, которую адресат не делал.
В случае если человек не совершал данную операцию, ему предлагается позвонить по указанному номеру, якобы в службу финансовой безопасности банка. При этом мошенники во время звонка пытаются получить данные банковской карты пользователя. Как правило, злоумышленники просят назвать номер и код CVV2 карты, передает News.mail.ru.
По словам экспертов, пока такая схема применяется в отношении клиентов Сбербанка и ВТБ 24. Специалисты призывают граждан к бдительности и обращают внимание, что банки не используют для оповещений мессенджеры. Они советуют не звонить по указанному в сообщениях номеру и никому не передавать данные своей карты.
Напомним, ранее Банк России обнаружил новый способ обмана на кредитном рынке: мошенники получают доступ к личным данным наивных клиентов. Так, человек рассылает заявки на предоставление кредита в разные банки, оттуда его персональная информация утекает в базы злоумышленников. Те звонят своим жертвам и требуют вернуть деньги или заплатить по процентам.
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