Деньги с карт россиян начали воровать по-новому

Раскрыта мошенническая схема кражи денег с банковских карт граждан. Для этого преступники используют Viber.

Новый способ воровства обнаружили специалисты Hi-Tech Mail.ru. Мошенники отправляют через мессенджер сообщения, где говорится, что с карты в течение суток будет списана сумма за покупку, которую адресат не делал.

В случае если человек не совершал данную операцию, ему предлагается позвонить по указанному номеру, якобы в службу финансовой безопасности банка. При этом мошенники во время звонка пытаются получить данные банковской карты пользователя. Как правило, злоумышленники просят назвать номер и код CVV2 карты, передает News.mail.ru.

По словам экспертов, пока такая схема применяется в отношении клиентов Сбербанка и ВТБ 24. Специалисты призывают граждан к бдительности и обращают внимание, что банки не используют для оповещений мессенджеры. Они советуют не звонить по указанному в сообщениях номеру и никому не передавать данные своей карты.

Напомним, ранее Банк России обнаружил новый способ обмана на кредитном рынке: мошенники получают доступ к личным данным наивных клиентов. Так, человек рассылает заявки на предоставление кредита в разные банки, оттуда его персональная информация утекает в базы злоумышленников. Те звонят своим жертвам и требуют вернуть деньги или заплатить по процентам.