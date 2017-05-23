Раскрыт новый способ воровства с кредиток

Особую опасность таят сайты с предложениями быстрого и легкого заработка. Только на этих схемах клиенты банков теряют миллионы рублей ежемесячно.

Способов взломать банковскую карточку существует множество. Банки бьют тревогу, справедливо полагая, что именно сетевое мошенничество является главной угрозой для сбережений. Как рассказали в "Яндексе", ежемесячно злоумышленники уводят с частных счетов порядка 20 миллионов рублей, а в сутки на их уловки попадаются порядка 12 тысяч держателей карт, пишет газета "Известия".

В качестве приманки мошенники используют сайты, обещающие легкий заработок в интернете или вообще предлагающие деньги в качестве благотворительности. Все, что требуется от жертвы – указать данные своей банковской карты. Конфиденциальная информация попадает к злоумышленникам еще на этапе ввода. Остальное – дело техники.

"Обычно все эти схемы приводят пользователя к тому, что деньги вот-вот переведут, но нужно оплатить 300-400 рублей налога, комиссии, процента за конвертацию валюты. И на этапе дополнительной оплаты мошенники крадут конфиденциальные данные карт банковских клиентов", – пояснили специалисты.

Российский поисковик постоянно блокирует ресурсы, находящиеся под контролем мошенников. Однако и те не останавливаются на старых схемах, постоянно изобретая что-нибудь новенькое. "На данный момент заблокировано около двух тысяч сайтов, предлагающих легкий заработок в Сети", – рассказали в "Яндексе".

Для совершения интернет-платежей эксперты посоветовали завести отдельную карту и не держать на ней крупные суммы. Кроме того, пользователям рекомендовано не сообщать никому данные своих карт и уж точно не вводить конфиденциальную информацию на сайтах, которые кажутся подозрительными.