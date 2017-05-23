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Hi-tech

Раскрыт новый способ воровства с кредиток

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Особую опасность таят сайты с предложениями быстрого и легкого заработка. Только на этих схемах клиенты банков теряют миллионы рублей ежемесячно.
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Способов взломать банковскую карточку существует множество. Банки бьют тревогу, справедливо полагая, что именно сетевое мошенничество является главной угрозой для сбережений. Как рассказали в "Яндексе", ежемесячно злоумышленники уводят с частных счетов порядка 20 миллионов рублей, а в сутки на их уловки попадаются порядка 12 тысяч держателей карт, пишет газета "Известия".

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В качестве приманки мошенники используют сайты, обещающие легкий заработок в интернете или вообще предлагающие деньги в качестве благотворительности. Все, что требуется от жертвы – указать данные своей банковской карты. Конфиденциальная информация попадает к злоумышленникам еще на этапе ввода. Остальное – дело техники. 

"Обычно все эти схемы приводят пользователя к тому, что деньги вот-вот переведут, но нужно оплатить 300-400 рублей налога, комиссии, процента за конвертацию валюты. И на этапе дополнительной оплаты мошенники крадут конфиденциальные данные карт банковских клиентов", – пояснили специалисты.

Российский поисковик постоянно блокирует ресурсы, находящиеся под контролем мошенников. Однако и те не останавливаются на старых схемах, постоянно изобретая что-нибудь новенькое. "На данный момент заблокировано около двух тысяч сайтов, предлагающих легкий заработок в Сети", – рассказали в "Яндексе".

Для совершения интернет-платежей эксперты посоветовали завести отдельную карту и не держать на ней крупные суммы. Кроме того, пользователям рекомендовано не сообщать никому данные своих карт и уж точно не вводить конфиденциальную информацию на сайтах, которые кажутся подозрительными.

Автор: Алексей Минин23 мая 2017, 08:51

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