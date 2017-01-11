В США сообщили о взломе Telegram сотрудниками ФСБ

Сотрудникам Федеральной службы безопасности России удалось взломать Telegram, один из самых защищенных и безопасных и мессенджеров. Такое утверждение содержится в докладе бывшего агента британской разведки, оказавшемся в распоряжении американских спецслужб.

По мнению автора отчета, система шифрования, применяемая в Telegram, "вызывала сильный интерес" у российских спецслужб по причине того, что этот мессенджер якобы пользуется большой популярностью в России среди политических активистов и оппозиционеров, пишет BuzzFeed. "ФСБ успешно взломала это программное обеспечение, и теперь его использование не безопасно", – говорится в документе.

Ранее в январе CNN сообщил, что отчеты того же бывшего сотрудника британской разведки стали основанием для доклада американских спецслужб о якобы имевшем место вмешательстве Кремля в президентские выборы в Америке. Напомним, часть этих данных была представлена во время брифинга избранному президенту США Дональду Трампу.

Как писали Dni.Ru, в этом отчете по-прежнему не было предоставлено никаких доказательств подобных обвинений, в связи с чем разведывательная служба стала объектом для насмешек. Похоже, даже сами американцы слабо верят в историю о вездесущих "русских хакерах", которые якобы виноваты во всех бедах США.