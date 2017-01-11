В смерти Елизаветы II обвинили русских

Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты".

Официальных опровержений сообщений о кончине монаршей особы со стороны Букингемского дворца до сих пор не последовало. Однако этим занялись британские таблоиды, назвав ответственных за появление в информационном пространстве "фейковой" новости. В частности, британское издание Express возложило ответственность на неких "российских хакеров".

Как писали Dni.Ru, сообщение о том, что королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи 10 января, встревожило пользователей Сети. Новость вскоре удалили с сайта, но Букингемскому дворцу пришлось ответить на вопросы журналистов. Сообщение о смерти королевы опровергли, назвав "абсолютной неправдой".

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованного сообщения, подписанного принцем Чарльзом.

Тем временем скриншот быстро разошелся по социальным сетям. Пользователи утверждают: тот факт, что до сих пор не поступило опровержение, свидетельствует о решении королевской семьи не сообщать о кончине 90-летней королевы. Причина умолчания, скорее всего – необходимость выполнить ряд формальных процедур.

Елизавета II серьезно простудилась в конце 2016 года. Королева Великобритании была вынуждена отменить официальные рождественские мероприятия. Вместе с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, она должна была 21 декабря приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества. Однако обычай был нарушен – впервые с 1988-го.

8 января 2017 года королева появилась на публике после болезни: монарх прибыла на службу в церковь Святой Марии Магдалины. Елизавету II сопровождали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Напомним, известие о смерти Елизаветы II уже появлялось в соцсетях в конце минувшего года. 29 декабря новость опубликовали в поддельном аккаунте BBC News в Twitter. Меньше чем через сутки его заблокировали, а слухи были опровергнуты, но сотни людей успели поверить в кончину монаршей особы. Твит был вскоре удален, а сам аккаунт заблокирован, но в некоторых СМИ сохранился скриншот.

"Русские хакеры" стали в последнее время для Запада удобным объяснением многих проблем и провалов. В частности, именно им приписывают главную роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.