Российские кибервойска вошли в топ мировых лидеров

Российские кибервойска оказались в числе лучших в мире. По данным исследования, проведенного компанией Zecurion Analytics, Россия занимает в этом списке пятую строчку после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.

Основой исследования стала оценка военных бюджетов стран, их стратегии кибербезопасности, данные международных организаций. Использовалась и неофициальная информация.

Самые сильные кибервойска – у США. Как утверждают авторы доклада, их численность достигает 9 тысяч человек, а госфинансирование этого направления оценивается на уровне 7 миллиардов долларов в год. В Китае на государство работают около 20 тысяч хакеров, на годовое содержание которых выделяется полтора миллиарда долларов. В Великобритании бойцов виртуального фронта – около 2 тысяч, а средств на их финансирование уходит поменьше – всего 450 миллионов. Южная Корея выделяет на 700 "киборгов" 400 миллионов долларов, а Россия – 300 миллионов на тысячу человек.

Авторы доклада отмечают, что спецподразделения по кибербезопасности официально используют всего несколько десятков стран, неофициально – более сотни. В их задачи входит шпионаж, кибератаки и информационные войны, в том числе "различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран". Причем чем более развита страна, тем сильнее ее зависимость от интернета, а это, в свою очередь, делает ее более уязвимой.

С выводами исследования соглашаются не все аналитики. Директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин указывает, что в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) работают 6000 человек и как аналитики Zecurion вычислили, что именно 2000 из них занимаются кибератаками, неясно.

Крохин отмечает, что шпионаж, кибератаки и информационные войны относятся к компетенции технологической разведки, которая, как правило, является гражданским агентством и не может использовать военные бюджеты. В военных структурах государств есть киберкомандования, но это не "военные хакеры", а персонал, задействованный в защите инфраструктуры военных киберсистем, по крайней мере де-юре.

"Самые развитые киберчасти принадлежат Южной Корее, Израилю, Ирану и Эстонии. Силы Италии, Нидерландов, Турции и Франции в этом отношении вызывают определенные сомнения", – приводит мнение Крохина "Коммерсант". При этом, по его словам, стоит разделять защиту инфраструктуры от атак на противников. "Ни одна страна сейчас не признает, что она совершает атаки на информационные системы других государств", – подчеркивает эксперт.

В то же время в Минкомсвязи России заявили, что не имеют отношения к созданию и финансированию кибервойск и об их существовании ведомству ничего неизвестно. Наличие хакеров в структуре Вооруженных сил опроверг глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Он заметил, что в мирное время Россия не вмешивается ни в какие информационные системы – ни в военные, ни в гражданские.