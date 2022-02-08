"Полнейшая дурость": почему русских на Олимпиаде заставили выступать в масках

В Пекине продолжается Олимпиада-2022, и страсти на ней кипят нешуточные. Эксперты считают, что против российских атлетов ведется скрытая война. Во всяком случае, агрессия и негатив в их адрес чувствуется.
Очередной демарш против русских олимпийцев устроили канадские хоккеистки. Они выдвинули абсурдное требование, чтобы их соперницы играли в масках. По мнению Мазурова, это "полнейшая дурость", пишет "Царьград".
Напомним, матч по хоккею между женскими сборными России и Канады состоялся в Пекине накануне. Инцидент с агрессией в адрес россиянок значительно омрачил игру.
Все началось с того, что канадки потребовали от русских сдать свежие ПЦР-тесты, а потом и вовсе вынудили их надеть маски.
Комментатор Мазуров добавил, что ситуация выглядела еще более абсурдно выглядит на фоне того, что керлингистам с положительными ПЦР-тестами. Это мотивировали тем, что игроки якобы держат социальную дистанцию.
В связи с этим канадки устроили на Олимпиаде-2022 настоящий скандал и даже хотели устроить бойкот. Правда в таком случае они получили бы техническое поражение. Комментатор уверен, что со временем давление на российских атлетов будет только расти.