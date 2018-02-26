Вопреки западным надеждам: кто ковал победы для России на Олимпиаде

Олимпийские спортсмены из России, выступавшие в Корее без лидеров и под флагом пяти колец, завоевали 17 медалей. Вопреки ожиданиям и надеждами западных политиков, устроивших гонения на Россию из-за допинга, это не антирекорд (в Солт-Лейке и Ванкувере наград было меньше), хотя с золотом действительно долго не везло.

Только под конец Олимпиады мы увидели долгожданный триумф фигуристок и хоккеистов. Итого 17 медалей: два золота, шесть серебряных и девять бронзовых. Кому удалось стать новым героями России – смотрите в фотоподоборке Dni.Ru.