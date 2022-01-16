"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой

В Таллине спортсменки из России заняли весь почетный пьедестал. Камила Валиева взяла золото, Анна Щербакова обосновалась на втором месте, третье отдали Александре Трусовой. Все фигуристки – подопечные Этери Тутберидзе.
Бурное обсуждение вызвало серебро Анны Щербаковой. В Сети появилось мнение о том, что спортсменке завысили баллы. Так, например, тренер сборной Белоруссии намекнул, что судьи не были объективны. Дескать, накануне члены жюри встречались с Этери Тутберидзе за ужином.
Фанаты Щербаковой от таких предположений пришли в бешенство. Особо резко на обсуждение результатов девушки отреагировал Алексей Железняков – хореограф команды Этери Тутберидзе. В личном микроблоге он довольно резко возразил недругам Анны.
"Сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! – набросился на обидчиков фигуристки Алексей. – Теперь живите с этим уроды!".
Интернет-общественность Железнякова тут же осудила за резкость формулировок. Хореограф тем временем отметил, что высказался на личной территории – в собственном инстаграм-аккаунте. В своем профиле, отметил Железняков, он волен говорить как угодно.