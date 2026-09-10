"Я стала Марией Магдалиной": лишившаяся жилья Долина ошарашила публику громким сравнением

Народная артистка России впервые откровенно рассказала о своих чувствах после громкого скандала с потерей элитной недвижимости, сравнив себя с библейской мученицей.



Громкая криминальная история, в которой народная артистка России Лариса Долина стала жертвой схемы телефонных аферистов, лишившись элитной квартиры в Хамовниках и десятков миллионов рублей сбережений, продолжает обрастать подробностями. Долгое время певица старалась не комментировать произошедшее, предоставив разбирательства следственным органам, однако на недавнем светском мероприятии артистка все же прервала молчание.

В беседе с журналистами королева отечественного джаза призналась, что помимо финансового удара ей пришлось столкнуться с волной общественного давления. Вместо ожидаемого сочувствия Долина получила в свой адрес упреки и насмешки.

"Знаете, я стала такой Марией Магдалиной, в которую все кидали камни. То есть я стала просто козлом отпущения. Ведь не я первая в этой ситуации оказалась. Но взялись именно за меня", — с горечью констатировала народная артистка, подчеркнув, что ее имя использовали для показательной травли.

Несмотря на серьезный психологический стресс, Лариса Александровна не намерена опускать руки. Певица заявила, что извлекла из этой ситуации суровый жизненный урок: артистка кардинально пересмотрела подход к личной цифровой безопасности.

Отвечая на вопрос репортеров о защите от повторных атак, Долина рассказала о принятых мерах: "Я для себя сделала главный вывод: во-первых, я во всех своих гаджетах заблокировала все незнакомые номера. Теперь до меня дозвониться могут только те, кто есть в моей записной книжке".

Таким образом звезда надеется обезопасить себя от любых контактов со злоумышленниками. Расследование громкого дела продолжается, а сама певица активно сотрудничает со следствием, рассчитывая вернуть похищенное имущество и восстановить справедливость.