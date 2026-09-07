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Забудьте про таблетки: ученые раскрыли неожиданный способ мгновенно заглушить невыносимую боль

Фото: magnific.com
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Привычка, которую многие считают обычным развлечением, оказалась способна блокировать даже самую тяжелую боль на глубоком нейробиологическом уровне.

Миллионы людей по всему миру ежедневно сталкиваются с невыносимой болью, вызванной тяжелыми формами онкологии, остеоартритом, травмами и другими хроническими заболеваниями. Долгие годы единственным спасением оставались сильнодействующие анальгетики, которые нередко вызывают привыкание и наносят серьезный удар по внутренним органам. Однако масштабное научное открытие доказало: человеческий организм способен самостоятельно подавлять мучительные сигналы, если дать ему правильный стимул. Об этом сообщает RidLife.

Исследователи из авторитетного американского Университета Дрекселя опубликовали в профильном научном издании PAIN Reports масштабную обзорную работу. Ученые детально расшифровали биологические, психологические и социальные механизмы, благодаря которым музыка превращается в мощный природный анестетик.

Секретный код организма

Чтобы проникнуть в суть феномена, команда экспертов проанализировала колоссальный массив данных — более 600 фундаментальных исследований, из которых отобрали 57 самых строгих клинических экспериментов. В результате ученые выделили три базовых фактора, заставляющих боль отступать под воздействием звуковых волн.

Первым триггером выступает мощный всплеск позитивных эмоций. Правильная мелодия активирует выработку эндорфинов и дофамина — естественных регуляторов настроения, которые блокируют передачу болевых импульсов в нервной системе.

Вторым критическим элементом оказалось чувство контроля и личной субъектности. Когда пациент сам решает, какую песню включить, его мозг перестает чувствовать себя беспомощным перед лицом болезни, что существенно повышает порог болевой чувствительности.

Третий механизм — кинетическая синхронизация. Физическое отбивание такта ногой, постукивание пальцами или игра на воображаемых барабанах перегружает нервную систему, отвлекая мозг от болевого очага.

Врачи бессильны без вашего плейлиста

Главный и весьма неожиданный вывод ученых заключается в том, что универсальной "лечебной" музыки не существует в природе. Классические сонаты или медитативные звуки природы, которые часто рекомендуют в кабинетах физиотерапии, могут оказаться бесполезными, если они не вызывают искреннего отклика у самого человека.

Чтобы облегчить сильный приступ, необходимо слушать исключительно свои любимые треки — будь то тяжелый рок, ритмичный хип-хоп или сентиментальная эстрада. Главное условие — музыка должна вызывать яркую эмоциональную реакцию. При этом пассивного лежания в наушниках недостаточно: для максимального эффекта человеку полезно активно включаться в процесс — пританцовывать или подпевать.

Блокировка болевых импульсов в мозге

Результаты аппаратной визуализации активности головного мозга наглядно подтвердили правоту исследователей. Сканирование показало: когда человек начинает подпевать любимому исполнителю, интенсивность боли снижается значительно быстрее, чем при пассивном прослушивании аудиозаписи.

"Одно исследование показало, что пение под музыку работает в разы эффективнее, чем просто пассивное прослушивание. Томография и нейровизуализация мозга это полностью подтверждают. Музыка одновременно подавляет раннюю обработку болевых сигналов в спинном мозге и купирует эмоциональные реакции высшего уровня в коре", — подчеркнул руководитель исследовательской группы Джок Брадт.

Это исследование дает современной медицине принципиально новые возможности. Врачи получают научно обоснованный инструмент для создания персонализированных программ звуковой терапии. Уже в ближайшем будущем такой доступный и безопасный метод сможет облегчить состояние паллиативных больных и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Шоу-бизнес в Telegram

7 сентября 2026, 10:41
Фото: magnific.com
RidLife✓ Надежный источник

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