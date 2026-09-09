"Выдал такую затрещину!": Мария Аронова раскрыла правду о высокомерии Безрукова и своем позоре

Откровенные воспоминания популярной актрисы о закулисной жизни сорвали маски с изнанки громкой славы и признания.



Общаясь с журналистами на премьере фильма "Не по-детски", в котором высмеиваются заносчивые знаменитости, Мария Аронова затронула деликатную тему зазвездившихся артистов. Звезда призналась, что сама в юности едва не пала жертвой тщеславия, но вовремя получила жесткий жизненный урок, сообщает Клео.ру.

По словам актрисы, симптомы мании величия настигли ее еще в студенческие годы в театральном институте. К счастью для будущей всенародной любимицы, рядом оказался мудрый наставник, который не стал церемониться с юной студенткой и быстро привел ее в чувство.

"Про себя могу сказать, что мне звездную болезнь послали очень рано, еще в студенчестве, когда я в институте училась. И, слава богу, тогда рядом со мной оказался взрослый дяденька по имени Владимир Иванов — мой учитель, педагог. Так он, распознав симптомы, такую мне затрещину выдал, что все волшебным образом из меня выбилось. Прошла "звездность" быстро. Так что счастье, когда звездная болезнь приходит вовремя, когда есть еще в окружении люди, способные привести в чувство", — с улыбкой вспомнила артистка.

Говоря о по-настоящему больших профессионалах, актеры часто приводят в пример Сергея Безрукова, с которым Аронова не раз пересекалась в творческой работе. Несмотря на огромную всенародную славу и статус, актер всегда держится на равных с партнерами по площадке.

"Тогда мы все еще были "ноунейм", стояли скромно: Володя Вдовиченков, Дима Дюжев, Майков Пашка. Еще все учились. И ждем Сергея Безрукова — самую яркую звезду. "Ну, — думаю про себя, — сейчас начнется, приедет звезда народная!" И, знаете, все не так. Подошел он к нам, обычный парень, вместе работали, нормально общались. Сразу всю "разницу" снял", — вспоминали коллеги простоту и профессионализм актера, добавив, что работать с ним на одной площадке — настоящее творческое удовольствие.