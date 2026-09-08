Какие цифровые услуги, сервисы и проекты открыты в Москве для молодежи

В столице сформирована цифровая среда, позволяющая молодым людям с 14 лет строить карьеру, развивать таланты и организовывать повседневную жизнь буквально в несколько кликов.



Цифровая экосистема Москвы давно вышла за рамки стандартных государственных услуг, превратившись в персонального помощника для подрастающего поколения. Сегодня горожанам в возрасте от 14 лет доступны десятки специализированных платформ, помогающих определиться с будущей профессией, найти первое рабочее место, раскрыть творческий потенциал, заняться спортом или включиться в масштабные волонтерские проекты. О ключевых инструментах цифровой инфраструктуры рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.



Старт карьеры и реализация идей

Первые шаги к профессиональной реализации юные москвичи могут делать еще со школьной скамьи. На портале mos.ru собрана актуальная информация обо всех действующих городских программах профориентации и стажировках.

Специализированным карьерным хабом выступает портал "Молодежь Москвы". На этой площадке аккумулируются предложения от крупнейших работодателей столицы. Помимо поиска вакансий, пользователи могут записаться на бесплатные обучающие курсы, подать заявку на участие в творческих конкурсах или бесплатно забронировать городские площадки для проведения собственных выставок, репетиций, лекций и презентаций.

Кроме того, молодые люди могут напрямую влиять на развитие городской среды через платформу "Город идей". Авторизовавшись с помощью Mos ID в разделе "Предложить идею" (направление "Молодежь"), каждый житель может направить инициативу по улучшению образовательных, спортивных или карьерных программ. Лучшие проекты город берет в практическую разработку.

Культура добрых дел и волонтерство

Для тех, кто стремится помогать окружающим, главным навигатором служит ресурсный центр "Мосволонтер". Начинающим активистам предлагают пройти бесплатные базовые онлайн-курсы "Основы волонтерской деятельности" и "Включайся", доступные с любого смартфона или компьютера.

В Москве активно развивается более десяти направлений добровольчества. Проявить неравнодушие можно и материально. С помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru пользователи могут быстро и безопасно перевести пожертвование в адрес 104 проверенных некоммерческих организаций. Проект позволяет поддержать тяжелобольных детей и взрослых, защитников Отечества, жителей приграничья или приюты для животных, а также настроить регулярный автоплатеж.

Умный досуг и спорт без переплат

Организовать культурную программу помогает сервис "Мосбилет" на mos.ru. Он позволяет приобретать билеты в городские театры, музеи и концертные залы напрямую, без наценок и скрытых комиссий. Встроенный алгоритм персональных рекомендаций в блоке "Специально для вас" автоматически формирует подборку интересных событий на основе предпочтений пользователя.

Для поиска спортивных занятий и физической активности работает портал "Московский спорт". Ресурс позволяет подобрать ближайшую спортивную площадку, найти квалифицированного тренера, записаться в бесплатную секцию или присоединиться к популярным городским проектам "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". Запись в творческие студии, школы искусств и кружки при культурных центрах также открыта в электронном виде на mos.ru.

Сервис для создания семьи и единая экосистема

Для молодых пар, планирующих заключить брак, разработан сервис "Наша свадьба". В его онлайн-каталоге представлено свыше 60 локаций для торжественной регистрации. Молодожены могут выбрать как классические дворцы бракосочетания, так и необычные площадки: старинные усадьбы, башни делового центра, музеи, стадионы и даже станции столичного метрополитена. Сервис позволяет отфильтровать места по времени проведения церемонии, расположению и наличию парковок, после чего направить электронное заявление в загс.

Сегодня портал mos.ru объединяет свыше 460 электронных услуг и сервисов. Развитие этой цифровой среды ведется в соответствии с целями национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта "Цифровое государственное управление", делая жизнь современного поколения москвичей мобильной, удобной и технологичной.