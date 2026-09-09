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Собянин: Около 35 станций метро будет построено до 2035 года

Собянин: Около 35 станций метро будет построено до 2035 года
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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили завод "Метровагонмаш" в Мытищах, который является основным производителем вагонов для московского метро.

Собянин отметил, что московский метрополитен — один из лучших в мире, как по качеству сервисов, так и по подвижному составу. Он также подчеркнул, что поезда «Москва-2026» являются одними из лучших в мире благодаря коллективу «Метровагонмаша», который имеет более чем вековую историю.

В ходе визита Собянин объявил о планах продления метро за пределы МКАД в ближайшие города Московской области, что станет приоритетом программы развития метро после 2030 года. Он сообщил, что по предварительным планам Московский метрополитен выйдет за пределы МКАД с семью линиями, обслуживая городские округа, где проживает треть населения Московской области, такие как Мытищи, Красногорск, Химки, Ленинский район, Одинцово и Балашиха.

Собянин подчеркнул, что продление метро стало возможным благодаря развитию транспортного каркаса столицы. С 2011 по 2026 годы было построено и реконструировано более 270 километров новых линий и открыто 130 станций метро, включая Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию. Также были открыты четыре Московских центральных диаметра, включающие 303 километра путей и 138 станций.

Он отметил, что первым этапом создания единой транспортной системы стали четыре МЦД, вторым — единая магистральная автобусная сеть, а третьим — программа продления метро в крупные центры Московской области. Собянин также подчеркнул важность конструктивного взаимодействия Правительства Москвы с Правительством Московской области.

Собянин также сообщил, что подвижной состав метрополитена и городского наземного транспорта был обновлен, и Москва лидирует в Европе по числу электробусов, имея более 3,1 тысячи таких машин. Он добавил, что создание нового рельсового каркаса и обновление подвижного состава позволило перераспределить пассажиропотоки.

На территории Московской области уже открыты две станции метро — «Мякинино» и «Котельники», которыми пользуются жители Красногорска, Котельников и Люберец. Планируется построить до 35 новых станций метро до 2035 года, из которых 12 будут расположены в Московской области.

Воробьев отметил, что развитие региона невозможно без сотрудничества со столицей, особенно в сфере транспорта, здравоохранения, образования и экономики. Он подчеркнул, что строительство метро значительно улучшит качество жизни жителей Московской области.

К 2035 году в зоне обслуживания московского метро будет проживать 33% жителей Подмосковья, а новыми участками метро будут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки. Время поездки из Московской области в Москву сократится на 30–60 минут, а нагрузка на вылетные магистрали снизится на 10–15%.

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