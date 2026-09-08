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Сделаете это 8 сентября – будете жалеть всю жизнь

Фото: magnific.com
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Роковой запрет, способен разрушить семью и навлечь нищету.

В православной традиции эта дата посвящена памяти святых мучеников Адриана и Наталии — супругов, ставших символом верности, жертвенной любви и семейного согласия. В народном же календаре праздник закрепился под звучным названием Наталья Овсяница или Адриан Осенний. Наши предки верили, что энергетика этих суток обладает исключительной силой: то, что будет разрушено сегодня, не удастся восстановить уже никогда.

Роковая ошибка: что категорически запрещено 8 сентября

Существуют табу, нарушение которых, согласно древним поверьям, приводит к тяжелым последствиям.

  • Главный запрет — скандалы и упреки между супругами. Поскольку святые Адриан и Наталия оберегают семейный очаг, любая ссора, грубое слово или выяснение отношений в этот день приравниваются к серьезному греху. Разлад, начавшийся 8 сентября, грозит затянуться на годы и неминуемо приведет к болезненному расставанию. Если в эти сутки поддаться обидам и разрушить доверие партнера, жалеть об этом придется долго.
  • Не проявляйте жадность и не отказывайте в помощи. Считается, что скупость на Наталью Овсяницу моментально перекрывает денежный поток. Тот, кто пожалеет еды для странника или откажет в поддержке нуждающемуся, рискует провести предстоящую зиму в нужде и долгах.
  • Не выбрасывайте остатки хлеба и овсяных блюд. Овес и зерно 8 сентября наделяются сакральным значением. Смести крошки со стола в мусор — значит собственноручно лишить дом достатка и удачи.
  • Запрещено ходить босиком по утренней траве. В народе говорили: "У Натальи овсяный блин на столе, а на дворе — утренник". Земля к этому времени остывает, и холодные осенние росы могут забрать у человека здоровье и жизненные силы.
  • Не жалуйтесь на судьбу. Ропот на жизнь, уныние и зависть к чужим успехам притянут в дом новые испытания и трудности.

Традиции изобилия: как привлечь в дом благополучие

8 сентября в деревнях завершалась уборка овса. Первый сноп с песнями несли в избу и ставили в красный угол под иконы — он служил оберегом от дурного глаза, нечистой силы и пожаров.

Хозяйки с самого утра хлопотали у печи, выпекая знаменитые овсяные блины, оладьи и готовя сытный овсяный кисель. Первую порцию свежей выпечки обязательно отдавали главе семьи и работникам, а затем угощали соседей и домашних животных. Считалось, что аромат овсяной сдобы наполняет дом живой энергией мира и сытости.

Еще одна важная традиция дня связана с рябиной. 8 сентября было принято срывать небольшую веточку с алыми ягодами и ставить ее в вазу или крепить над входной дверью. Этот оберег защищал жилище от дурного глаза, сохранял мир между домочадцами и помогал незамужним девушкам привлечь надежного спутника жизни.

Приметы погоды на 8 сентября 2026 года

По поведению природы в день Натальи Овсяницы предки безошибочно судили о грядущих сезонах.

  • Холодный утренник в этот день — предвестник ранней, морозной и суровой зимы.
  • Листья на березах и дубах еще не опали — холода наступят нескоро, а зима окажется снежной, но мягкой.
  • Гром гремит 8 сентября — осень обещает быть долгой, теплой и сухой.
  • Много опят в лесу — осеннее тепло быстро закончится, уступив место затяжным дождям.
  • Слышно дружное пение синиц — скоро начнется период осенней непогоды.

Проведите этот день в атмосфере любви, благодарности и тепла. Простите близким старые обиды, соберите родных за общим столом с традиционным овсяным угощением и помните: мир и согласие в семье — самое ценное богатство.

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8 сентября 2026, 00:42
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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