Сделаете это 8 сентября – будете жалеть всю жизнь

Роковой запрет, способен разрушить семью и навлечь нищету.



В православной традиции эта дата посвящена памяти святых мучеников Адриана и Наталии — супругов, ставших символом верности, жертвенной любви и семейного согласия. В народном же календаре праздник закрепился под звучным названием Наталья Овсяница или Адриан Осенний. Наши предки верили, что энергетика этих суток обладает исключительной силой: то, что будет разрушено сегодня, не удастся восстановить уже никогда.

Роковая ошибка: что категорически запрещено 8 сентября

Существуют табу, нарушение которых, согласно древним поверьям, приводит к тяжелым последствиям.

Главный запрет — скандалы и упреки между супругами. Поскольку святые Адриан и Наталия оберегают семейный очаг, любая ссора, грубое слово или выяснение отношений в этот день приравниваются к серьезному греху. Разлад, начавшийся 8 сентября, грозит затянуться на годы и неминуемо приведет к болезненному расставанию. Если в эти сутки поддаться обидам и разрушить доверие партнера, жалеть об этом придется долго.

Не проявляйте жадность и не отказывайте в помощи. Считается, что скупость на Наталью Овсяницу моментально перекрывает денежный поток. Тот, кто пожалеет еды для странника или откажет в поддержке нуждающемуся, рискует провести предстоящую зиму в нужде и долгах.

Не выбрасывайте остатки хлеба и овсяных блюд. Овес и зерно 8 сентября наделяются сакральным значением. Смести крошки со стола в мусор — значит собственноручно лишить дом достатка и удачи.

Запрещено ходить босиком по утренней траве. В народе говорили: "У Натальи овсяный блин на столе, а на дворе — утренник". Земля к этому времени остывает, и холодные осенние росы могут забрать у человека здоровье и жизненные силы.

Не жалуйтесь на судьбу. Ропот на жизнь, уныние и зависть к чужим успехам притянут в дом новые испытания и трудности.

Традиции изобилия: как привлечь в дом благополучие

8 сентября в деревнях завершалась уборка овса. Первый сноп с песнями несли в избу и ставили в красный угол под иконы — он служил оберегом от дурного глаза, нечистой силы и пожаров.

Хозяйки с самого утра хлопотали у печи, выпекая знаменитые овсяные блины, оладьи и готовя сытный овсяный кисель. Первую порцию свежей выпечки обязательно отдавали главе семьи и работникам, а затем угощали соседей и домашних животных. Считалось, что аромат овсяной сдобы наполняет дом живой энергией мира и сытости.

Еще одна важная традиция дня связана с рябиной. 8 сентября было принято срывать небольшую веточку с алыми ягодами и ставить ее в вазу или крепить над входной дверью. Этот оберег защищал жилище от дурного глаза, сохранял мир между домочадцами и помогал незамужним девушкам привлечь надежного спутника жизни.

Приметы погоды на 8 сентября 2026 года

По поведению природы в день Натальи Овсяницы предки безошибочно судили о грядущих сезонах.

Холодный утренник в этот день — предвестник ранней, морозной и суровой зимы.

Листья на березах и дубах еще не опали — холода наступят нескоро, а зима окажется снежной, но мягкой.

Гром гремит 8 сентября — осень обещает быть долгой, теплой и сухой.

Много опят в лесу — осеннее тепло быстро закончится, уступив место затяжным дождям.

Слышно дружное пение синиц — скоро начнется период осенней непогоды.

Проведите этот день в атмосфере любви, благодарности и тепла. Простите близким старые обиды, соберите родных за общим столом с традиционным овсяным угощением и помните: мир и согласие в семье — самое ценное богатство.