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Навлечете бедность до самой весны: что категорически запрещено делать 7 сентября

Фото: magnific.com
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7 сентября 2026 года вступает в силу особый день народного календаря, когда любое необдуманное действие может обернуться серьезными жизненными неприятностями.

В православном календаре этот день посвящен памяти святого апостола от семидесяти Тита, епископа Критского, а также перенесению мощей святого апостола Варфоломея. В народной же традиции дата получила яркие названия — Тит Грибник, Тит Листопадник или Тит Грибовар. Наши предки считали эту пору рубежной: лето окончательно передает свои права осени, а природа начинает готовиться к первой зимней стуже.

Главные запреты: чего категорически нельзя делать 7 сентября

Наши предки относились к дню Тита с особым трепетом и соблюдали строгие правила, дабы не навлечь на семью беду и разорение.

  • Не берите в лес маленьких детей. Главный запрет дня касается "тихой охоты". Считалось, что 7 сентября лесные духи и леший становятся особенно активными перед зимней спячкой. Они могут запутать тропинки, напугать ребенка или завести его в непроходимую топь.
  • Отложите строительство и ремонт. По народным поверьям, любые строительные работы, заложенные или проводимые в этот день, обречены на провал. Построенный дом быстро разрушится, а сделанный ремонт принесет в жилище ссоры и бытовые аварии.
  • Не проводите магические обряды с водой. Запрещалось гадать и шептать заговоры над открытыми водоемами, реками и колодцами. Считалось, что водяной может разгневаться и лишить человека здоровья.
  • Осторожнее с финансами. В день Тита Грибника не рекомендуется давать в долг крупные суммы денег, совершать спонтанные покупки и пересчитывать накопления после заката. В противном случае денежный поток пересохнет до самой весны.

Традиции и обряды дня Тита Грибника

Главным символом и хозяином праздника выступает гриб. В деревнях говорили: "Тит последний гриб растит, а листопад зацепит". Это был крайний срок, когда можно было собирать грибы для засолки и маринования на зиму, ведь собранный позже урожай считался непригодным для длительного хранения.

С самого раннего утра жители деревень отправлялись в лес. На Тита было принято готовить самые разнообразные блюда: грибные пироги, супы, соления и каши. Считалось, что если 7 сентября на столе стоит сытное грибное угощение, то весь следующий год в доме будет царить достаток и благополучие.

Существовал и особый утренний ритуал для сохранения красоты и здоровья. Женщины умывались водой, в которой всю ночь лежала серебряная вещь. По поверьям, такой простой обряд даровал коже свежесть, снимал усталость и защищал от сглаза.

Приметы погоды на 7 сентября 2026 года

По поведению природы и птиц в этот день наши предки определяли, какими будут предстоящие осень и зима.

  • Богатый урожай грибов в лесу — знак того, что предстоящая зима будет суровой, долгой и морозной.
  • Листопад только начинается — зима придет поздно и окажется достаточно мягкой.
  • Листья падают лицом вверх — к холодной зиме, а если "рубашкой" (изнанкой) вверх — к теплой и дружной весне.
  • Дождь начался с утра — непогода затянется ненадолго. Если же осадки пошли во второй половине дня, то ливни зарядят на целую неделю.
  • Птицы садятся на землю — установится теплая и ясная погода. Если же пернатые забираются на крыши домов и верхушки деревьев — жди скорого шторма и похолодания.

Проведите 7 сентября в гармонии с собой, откажитесь от суеты, приготовьте вкусный семейный ужин и прислушайтесь к мудрости предков, чтобы привлечь в свой дом уют и благополучие.

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7 сентября 2026, 00:18
Фото: magnific.com
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