Скандал с чужим имуществом обернулся для Елены Малышевой позорным судебным иском

Бизнес-империя главной теледокторши страны внезапно дала трещину из-за неожиданных юридических претензий и угрозы громкого судебного разбирательства.



Бессменная ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева привыкла учить россиян правильному образу жизни и порядку во всем. Однако в ее коммерческих проектах возникли юридические сложности: бизнес-структуры теледоктора столкнулись с иском о нарушении авторских прав на контент.

Как сообщает СМИ, претензии предъявлены к ключевой медийной компании телеведущей — ООО "Здоровье Инфо". В Арбитражный суд Москвы поступило официальное исковое заявление от индивидуального предпринимателя Богдан Н. А. Суть спора сводится к использованию чужой интеллектуальной собственности. С компании требуют взыскать компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Организация ООО "Здоровье Инфо", совладелицей которой выступает сама 65-летняя Малышева, курирует работу ее официального медицинского портала, мобильных сервисов и информационных площадок. Именно там публикуются статьи о правильном питании, борьбе со стрессом и профилактике заболеваний. Вероятно, редакторы ресурса допустили оплошность и проиллюстрировали один из материалов чужой фотографией без оформления лицензии или указания автора.

Впрочем, личность истца показывает, что иск носит типовой характер. Согласно открытым данным, предприниматель специализируется на судебных тяжбах с медиаресурсами. Дама заключает договоры доверительного управления с авторами фотоконтента, отслеживает публикации их снимков в Сети и инициирует претензионную работу с требованием компенсаций.

Для известного теледоктора сумма в 100 тысяч рублей не станет серьезным финансовым ударом. Доходы клиник, производства диетических наборов и медиапроектов Малышевой исчисляются сотнями миллионов. Тем не менее сам факт судебного разбирательства привлек повышенное внимание прессы.

При этом перспективы удовлетворения иска эксперты оценивают сдержанно. Подобные серийные заявления от данного заявителя нередко отклоняются судом: в ряде аналогичных дел Арбитражный суд возвращал заявления из-за процессуальных нарушений либо прекращал производство.

Сама Елена Васильевна пока воздерживается от публичных заявлений по поводу претензий, доверив урегулирование спора юристам своей компании.