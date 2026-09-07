"Нахожусь в шоке!": ошарашенный Шуфутинский прервал молчание после судьбоносного указа Путина

В самый обсуждаемый день года в жизни легендарного мэтра отечественной эстрады произошел грандиозный поворот, разделивший его творческую судьбу на до и после.

Культовый российский шансонье Михаил Шуфутинский, чье творчество давно стало неотъемлемой частью отечественной культуры, удостоился высшего государственного признания. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 78-летнему артисту почетного звания "Народный артист Российской Федерации". Новость об этом мгновенно разошлась по информационному пространству, вызвав теплый отклик у миллионов слушателей по всей стране.

Особый символизм этой истории придает дата подписания документа: глава государства утвердил решение именно 3 сентября. Случайность это или красивый жест — остается только гадать, но легендарной песне "Третье сентября" исполнилось ровно 33 года. Баллада композитора Игоря Крутого и поэта Игоря Николаева давно переросла рамки обычного эстрадного трека, превратившись во всенародный феномен и главный символ начала осени.

Сам артист отреагировал на известие с искренним удивлением. Как выяснилось, мэтр отечественной эстрады не ожидал официального признания своих заслуг именно в собственный "профессиональный праздник". Новость застала певца врасплох прямо посреди череды телефонных звонков и поздравлений.

"Буквально час назад сам узнал от знакомых. Нахожусь в шоке", — поделился первыми эмоциями артист в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Шансонье подчеркнул, что никогда в жизни не стремился к регалиям искусственно и не обивал пороги кабинетов. Для него это почетное звание стало приятным сюрпризом, подтверждением многолетней зрительской любви и знаком признания со стороны государства. Музыкант отметил, что считает эту награду общей заслугой своей творческой команды и преданных слушателей, которые десятилетиями заполняют концертные залы.

Творческий путь Михаила Шуфутинского — пример редкой преданности профессии. Пройдя через годы эмиграции, непростую работу за рубежом и триумфальное возвращение на родину в девяностые, он создал собственный узнаваемый стиль. Десятки его композиций знает наизусть не одно поколение. Теперь статус любимого исполнителя официально закреплен на высшем государственном уровне, сделав дату 3 сентября по-настоящему особенной для артиста.