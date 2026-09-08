Собянин: Столичные коммунальщики помогают Донецку и Луганску готовиться к зиме

Комплексная подготовка ключевых систем жизнеобеспечения Донбасса к предстоящим холодам вступила в завершающую фазу благодаря поддержке столичных специалистов.



Москва продолжает оказывать системную помощь городам-побратимам Донецку и Луганску в модернизации коммунальной инфраструктуры. Столичные аварийные бригады и инженерные службы ведут восстановительные работы на объектах тепло-, водо– и электроснабжения в рамках подготовки к приближающемуся осенне-зимнему периоду. Об этом в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как и в предыдущие годы, работы носят комплексный характер и охватывают все основные системы жизнеобеспечения. В 2026-м в ЛНР и ДНР отремонтировали и восстановили больше 130 километров сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения", — подчеркнул Сергей Собянин.

Основное внимание специалистов сосредоточено на ключевых технологических объектах, обеспечивающих базовые потребности населения. В Донецке столичные мастера обновили оборудование на стратегических водозаборных узлах, что позволило стабилизировать подачу воды потребителям.

Параллельно в городских котельных рабочие ремонтируют и заменяют котлы, монтируют современное насосное и теплообменное оборудование, обновляют фильтрационные комплексы и накопительные емкости. Такой подход снижает риск технологических сбоев и гарантирует бесперебойную подачу тепла в жилые дома при пиковых отрицательных температурах.

В Луганске столичные специалисты реализуют проекты реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства. В текущем году ведется плановая модернизация центральной водопроводной станции города, а также полная реконструкция ключевой канализационно-насосной станции.

Одновременно на территории города с нуля возводится станция биологической очистки сточных вод. Ввод этого объекта в эксплуатацию позволит повысить экологическую безопасность региона и обеспечить соответствие водоочистных систем действующим нормативам.

Помимо магистральных трубопроводов и сетевых объектов, московские коммунальщики занимаются подготовкой внутридомовых коммуникаций. Специалисты обследуют многоквартирные жилые дома, больницы, поликлиники, школы и детские сады городов-побратимов.

"Специалисты проводят промывки и гидравлические испытания систем отопления, устраняют выявленные повреждения, проверяют котельные", — отметил мэр Москвы.

Гидравлические испытания позволяют заранее выявить ветхие участки трубопроводов и заменить изношенные элементы задолго до наступления морозов, предотвращая аварийные ситуации в разгар зимы.

Поддержка коммунальной сферы Донбасса выстроена на постоянной и долгосрочной основе. Аварийно-восстановительные бригады из Москвы несут непрерывное дежурство в Донецке и Луганске начиная с августа 2022 года. С наступлением устойчивых холодов все подразделения традиционно переходят на усиленный режим работы.

Московские специалисты обеспечены современной спецтехникой, мобильными генераторами, автономными сварочными станциями и необходимым запасом материалов, что позволяет в круглосуточном режиме оперативно устранять любые нештатные ситуации и обеспечивать надежную работу инфраструктуры в домах жителей Донбасса.