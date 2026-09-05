Собянин поблагодарил Путина за высокую оценку проделанной работы

Привычный ритм жизни огромного мегаполиса ждет глобальная перезагрузка, масштабы которой превзойдут самые смелые ожидания горожан.



В концертном зале "Зарядье" состоялось центральное торжественное мероприятие, приуроченное к 879-летию основания Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин подвел главные итоги градостроительного развития и рассказал о комплексной стратегии обновления городской среды. Градоначальник подчеркнул, что ключевая задача властей — развивать все районы и сферы мегаполиса гармонично и одновременно, не разделяя город на элитный центр и забытые окраины.

"Последний год внес свою лепту в развитие нашего города. Мы строим новые станции метрополитена, новые дороги, развязки, тоннели, возводим жилые кварталы, детские сады, школы, новые объекты культуры. Но город огромный, он строился столетиями, и важно, чтобы он развивался во всех направлениях и сферах одновременно", — отметил Сергей Собянин.

Ключевым приоритетом Правительства Москвы остается непрерывная модернизация транспортного каркаса. Миллионы москвичей ежедневно пользуются линиями метрополитена, спроектированными еще в советские годы. Город не просто расширяет подземную сеть новыми ветками, но и глубоко реконструирует существующие станции, внедряет передовые цифровые сервисы оплаты и навигации.

По темпам обновления поездов метро, трамваев и автобусов Москва сегодня удерживает уверенное мировое лидерство. На маршруты выходят составы новейших серий с плавным ходом, климатическими системами и возможностью подзарядки гаджетов, что делает ежедневные поездки по-настоящему комфортными.

Принципиальные перемены происходят и в жилищном фонде столицы. Город последовательно избавляется от устаревших и небезопасных зданий в рамках программы реновации.

"Мы не должны допускать того, чтобы рядом стояли прекрасные дома, а другие горожане жили в ветшающем жилье. Так не должно быть. И в этом году уже серьезная цифра — четверть миллиона москвичей переселились из ветхих хрущевок в новые прекрасные дома. И мы активно продолжаем эту программу", — заявил глава города.

Новые кварталы возводятся с учетом современных урбанистических требований: с безбарьерной средой, просторными подъездами, подземными паркингами и благоустроенными дворами без машин.

Параллельно со строительством новых образовательных центров в столице развернута масштабная программа модернизации старых школьных корпусов, служивших нескольким поколениям москвичей. Результаты этой работы жители увидели уже в День знаний: 1 сентября после комплексного капитального ремонта двери распахнули сразу 100 обновленных школьных зданий, приведенных к единому высокому стандарту.

Колоссальный градостроительный ресурс столицы заложен в ее промышленных зонах. Сотни гектаров заброшенных предприятий превращаются в точки экономического роста благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ). На месте бывших промзон создается город 15-минутной доступности, где современное жилье соседствует с инновационными производствами, офисными кластерами, детскими садами, поликлиниками и зелеными бульварами.

Формирование комфортной среды затронуло и водные артерии Москвы. В текущем году на карте города появились две совершенно новые благоустроенные набережные.

Одновременно идет масштабное обновление знаковых общественных пространств, привлекающих миллионы отдыхающих: строители и ландшафтные дизайнеры благоустраивают Пушкинскую набережную в Парке Горького, восстанавливают исторический облик парка "Сокольники" и продолжают развивать спортивно-парковый кластер олимпийского комплекса "Лужники".

Особое внимание в своем выступлении Сергей Собянин уделил межрегиональной солидарности и помощи защитникам Отечества. Столица оказывает всестороннюю поддержку городам-побратимам — Донецку, Луганску и Севастополю, направляет гуманитарные грузы, восстанавливает поврежденную инфраструктуру и содействует предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Мэр поблагодарил Правительство РФ, парламент страны, руководство Московской области и лично Президента России за неизменную поддержку всех стратегических проектов мегаполиса. Главные же слова признательности прозвучали в адрес самих москвичей, чей ежедневный труд, таланты и преданность родному городу делают российскую столицу одним из самых динамичных и передовых мегаполисов мира.