Разбитая болезнью Ольга Бузова сделала тревожное заявление

Бешеный рабочий ритм и тотальное пренебрежение собственным здоровьем сыграли злую шутку с главной труженицей отечественного шоу-бизнеса.



Популярная поющая телеведущая Ольга Бузова, привыкшая демонстрировать многомиллионной армии подписчиков бесконечный оптимизм, идеальные сценические наряды и железную выдержку, внезапно вышла на связь с тревожными новостями. 40-летняя звезда экрана откровенно призналась, что ее физическое состояние стремительно ухудшается, а организм буквально молит о пощаде. Однако вместо постельного режима и квалифицированного стационарного лечения исполнительница вновь выбрала изнурительные съемки и гастроли.

В своем личном блоге знаменитость опубликовала эмоциональное обращение, в котором описала мучительные симптомы навалившегося недуга. Звезда больше не в силах скрывать слабость за толстым слоем сценического грима.

"Состояние так себе. Усилился кашель и тело все ломит… Но у меня просто нет возможности отлежаться. Надеюсь, мой организм выдержит этот сентябрь. Всем здоровья и отличного настроения", — с тревогой поделилась Ольга с фанатами.

Как выяснилось, иммунная система теледивы дала сбой сразу после ее возвращения в холодную Москву. До этого артистка провела короткий отпуск на побережье Адриатического моря, однако резкая смена климата и перелеты окончательно подорвали ее силы. Первые тревожные звоночки прозвенели еще во время пересадки в зарубежном аэропорту: знаменитость проснулась с высокой температурой, заложенным носом и приступообразным кашлем. Пытаясь заглушить болезнь, Бузова самостоятельно назначила себе курс сильнодействующих антибиотиков, надеясь перенести инфекцию на ногах, что только усугубило ситуацию.

Масла в огонь подливает и тот факт, что звезда до сих пор не прошла полноценную реабилитацию после сложной операции на колене, которую перенесла минувшим летом. Хирургическое вмешательство требовало длительного покоя, но певица практически сразу встала на каблуки и вернулась к репетициям. В результате недолеченная травма сустава наложилась на острую респираторную инфекцию, вызвав сильное воспаление и ломоту во всем теле.

Несмотря на плохое самочувствие, Ольга наотрез отказывается отменять рабочие контракты, выступления и телевизионные проекты, расписанные на недели вперед. Поклонники и коллеги бьют тревогу в комментариях, умоляя любимицу остановиться, отложить микрофон и обратиться в клинику, ведь работа на износ в таком состоянии грозит серьезными осложнениями для здоровья.