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Четверг 10 сентября

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Денежная ловушка 10 сентября: какое простое действие с купюрами оставит семью без копейки до самой весны?

Фото: magnific.com
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Десятый день сентября несет в себе мощную энергетику завершения больших дел, однако одно неверное решение в эту дату способно перечеркнуть планы на счастливую личную жизнь.

В церковном календаре 10 сентября верующие чтят память праведной Анны Пророчицы, преподобного Саввы Крыпецкого, а также преподобного Моисея Мурина. В народной традиции этот день получил звучные названия — Анна и Савва Скирдники или Анна Пророчица. С этого момента в деревнях подводили окончательные итоги жатвы: хлеб должен был быть полностью убран с полей и сложен в огромные скирды, чтобы осенние дожди не сгноили зерно.

Запреты на 10 сентября

  • Категорически запрещено свататься и засылать сватов. Это главное табу 10 сентября. Считалось, что любые любовные переговоры, предложение руки и сердца или знакомство с родителями избранника в день Анны и Саввы приведут к ссорам, обидам и скорому расставанию. Брак, задуманный в этот день, рискует оказаться несчастливым.

  • Нельзя употреблять алкоголь. В эту дату церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, которому молятся об избавлении от пьянства. Считалось, что спиртное 10 сентября способно обострить слабости и спровоцировать пагубную зависимость.
  • Не ходите в лес в одиночку. К десятому числу сентября лесные обитатели и духи готовятся к зимовке. Человек, отправившийся в чащу без компании, рискует заблудиться даже на знакомой тропе.
  • Не оставляйте кошелек пустым. В день Скирдников нельзя выходить из дома без денег в кармане, а также не рекомендуется давать взаймы после захода солнца. В противном случае финансовое благополучие может пошатнуться на всю предстоящую зиму.
  • Запрещено сквернословить и жаловаться на урожай. Любая неблагодарность за плоды своего труда сулит убытки и пустые закрома.

Традиции и обряды: как привлечь в дом достаток

Главной заботой крестьян 10 сентября была уборка последних снопов. Мужчины с раннего утра выходили в поле и складывали солому в аккуратные скирды. Отсюда и пошла поговорка: "Анна со Саввой скирды растят, возы на гумнах скрипят". Чем выше и ровнее получалась скирда, тем сытнее обещала быть грядущая зима.

После завершения полевых работ открывались осенние ярмарки. Люди везли на продажу зерно, мед, овощи и ремесленные изделия. Считалось хорошей приметой совершить в этот день хотя бы одну приятную покупку — это привлекало финансовую удачу.

В домах хозяйки накрывали столы, главным украшением которых были караваи и пироги из муки нового помола. Кусочек свежего хлеба обязательно отдавали домашним животным, чтобы они не болели в холода. Также 10 сентября искренне молились преподобному Моисею Мурину об избавлении от зависимостей, страстей и душевных тревог.

Приметы погоды на 10 сентября 2026 года

Наблюдая за природой, предки предсказывали погоду на месяцы вперед:

  • Сухая и теплая погода 10 сентября — зима наступит нескоро и окажется мягкой.
  • Березы начинают желтеть с верхушки — весна в следующем году будет ранней, а если снизу — поздней и затяжной.
  • Много орехов, но совсем мало грибов — верный признак суровой, снежной и морозной зимы.
  • Гром гремит в этот день — осень порадует долгим бабьим летом и теплом.
  • Журавли и гуси летят высоко в небе — к скорому наступлению крепких заморозков.

Встретьте 10 сентября с чистыми помыслами, поблагодарите судьбу за то, что имеете, и проведите вечер в кругу семьи, чтобы в доме всегда царили мир, достаток и уют.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2026, 01:02
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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