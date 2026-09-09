Разгневанный Илья Резник публично размазал Ваню Дмитриенко: "Это ужасно и примитивно!"

Выдающийся поэт-песенник заявил о глубоком кризисе современной популярной музыки.

Мэтр, создавший десятки шлягеров для Аллы Пугачевой и других звезд советской и российской эстрады — в том числе "Маэстро", "Старинные часы" и "Три счастливых дня", — выразил сожаление по поводу уровня текстов молодых исполнителей.

Вместе с супругой Ириной Романовой поэт стал гостем программы Тутты Ларсен "Нетленка". В ходе разговора автор признался, что его огорчает примитивизм, с которым молодые артисты обращаются к слушателям. Главным объектом критики Резника стал певец Ваня Дмитриенко.

"Ваня Дмитриенко — это ужасно, он разговаривает с молодежью на своем языке, а язык этот очень простой, примитивный. Это, конечно, удручает", — заявил Илья Рахмиэлевич.

По мнению прославленного песенника, современная эстрада теряет поэтическую культуру, подменяя лирику и драматургию поверхностными рифмами. Вместо того чтобы воспитывать вкус аудитории, молодые исполнители и продюсеры идут по пути наименьшего сопротивления, подстраиваясь под тректы коротких видеороликов.

Критике подверглось и современное телевидение. Илья Резник отметил, что практически не смотрит развлекательные передачи из-за снижения качества контента. Супруга поэта Ирина Романова поддержала мужа, добавив, что на экранах из года в год выступают одни и те же артисты, что препятствует появлению новых содержательных проектов.

Высказывание Ильи Резника подсветило растущий разрыв между классической школой и современной индустрией. Пока мэтры призывают к уважению к русскому слову и смысловой глубине, музыкальный рынок ориентируется на быстроусвояемый контент для соцсетей.