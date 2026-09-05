Путин: Москва – символ нашей сплоченности и великих свершений

Торжественный вечер в самом сердце столицы стал отправной точкой для масштабных преобразований, которые напрямую затронут десятки миллионов жителей нашей страны.



В концертном зале "Зарядье" состоялось центральное праздничное мероприятие, посвященное 879-й годовщине основания Москвы. Президент России Владимир Путин лично поздравил москвичей и гостей города с праздником, подчеркнув, что столица исторически служит надежной опорой государственности, символом стойкости и непрерывного движения вперед.

"По традиции в начале сентября мы отмечаем день Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны. Для каждого из нас Москва — это символ российской государственности, нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений", — обратился к залу глава государства.

В своей речи президент обратил внимание на колоссальный вклад столичного региона в общее дело защиты страны. Десятки тысяч москвичей сегодня мужественно сражаются на линии боевого соприкосновения. Ведущие городские клинические центры и госпитали спасают жизни, обеспечивая лечение и комплексную реабилитацию раненых бойцов.

Одновременно с этим столичные бригады медиков, инженеров, строителей и специалистов коммунального хозяйства регулярно выезжают в Донбасс и Новороссию, помогая восстанавливать мирную жизнь в исторических регионах. Московские предприятия оборонно-промышленного комплекса и передовые технологические лаборатории работают на полную мощность, обеспечивая армию всем необходимым.

Особый акцент Владимир Путин сделал на проектах, стирающих границы между субъектами страны. Совместная системная работа Правительства Москвы, Московской области и РЖД вывела транспортное сообщение на принципиально иной уровень. Проект Московских центральных диаметров в ближайшие годы выйдет далеко за пределы мегаполиса: комфортное скоростное наземное метро свяжет столицу с административными центрами 10 соседних областей.

Параллельно ускоренными темпами возводится высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург.

"Эти масштабные проекты придают мощный импульс развитию целых территорий, росту отечественного машиностроения и других высокотехнологичных сфер, а главное — создают принципиально новые возможности для 40 миллионов жителей центральных и северо-западных регионов нашей страны", — заявил президент.

Успехи столичных специалистов в обеспечении технологического суверенитета уже меняют жизнь граждан по всей России. В этом году в городе открылись высокотехнологичные площадки по выпуску микроэлектроники, систем связи нового поколения и жизненно необходимых медикаментов.

При этом Москва активно делится своими передовыми разработками с регионами:

Здравоохранение. Московская цифровая платформа анализа лучевых снимков внедрена уже более чем в 2,3 тысячи медицинских учреждений в 75 регионах страны. За счет применения искусственного интеллекта и единых баз данных производительность труда рентгенологов выросла на 70%, сделав диагностику заболеваний быстрее и точнее.

Образование. Возможностями Московской электронной школы (МЭШ) уже в начавшемся учебном году смогут пользоваться свыше четверти всех российских школьников. Это дает детям из разных уголков страны равный доступ к качественным образовательным материалам.

Президент также отметил уникальный успех московского образования: столичная выпускница Екатерина Малкова впервые в истории сдачи ЕГЭ сумела набрать абсолютные 500 баллов по пяти предметам сразу, подтвердив высочайший уровень столичной школы.

Глава государства напомнил и о масштабной работе по сохранению исторического облика столицы: за минувшие 15 лет в городе отреставрировали свыше 2,5 тысячи старинных усадеб, особняков и памятников архитектуры.

Владимир Путин официально поздравил мэра столицы Сергея Собянина с присвоением высшей государственной награды — звания Героя Труда Российской Федерации, подчеркнув выдающийся личный вклад градоначальника и его управленческой команды в развитие мегаполиса.

"Благодаря воле мэра Москвы, его команды и, самое главное, энергии жителей столица стала одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров мира, одним из самых динамичных городов планеты. Вместе мы преодолеем любые вызовы. Все они временные, а Москва и Россия — вечны", — подытожил президент, пожелав москвичам крепкого здоровья, созидательной энергии и благополучия.