"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье

В звездном семействе известного российского кинематографиста и популярной актрисы произошло долгожданное и невероятно счастливое событие.



Одна из самых ярких и обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса — 30-летняя актриса Лиза Моряк и 42-летний режиссер и продюсер Сарик Андреасян — вновь принимает поздравления с пополнением. В их семье родился долгожданный сын. Радостным известием новоиспеченные родители поспешили поделиться с многомиллионной армией поклонников в социальных сетях, опубликовав трогательное послание прямо из элитного столичного роддома.

Как выяснилось, малыш появился на свет в самую обсуждаемую дату начала осени. Роды прошли вечером 3 сентября, причем ребенок родился в 22:34 по московскому времени. Молодая мама не удержалась от иронии по поводу знаменитого осеннего шлягера и эмоционально обратилась к подписчикам, не скрывая слез счастья.

"То, над чем мы шутили, произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей!" — с восторгом призналась сияющая Лиза Моряк.

Звездные супруги пока предпочитают держать точное имя новорожденного в секрете, оберегая личные границы. Однако полностью сохранить интригу пара не смогла и намекнула, что выбрала для мальчика редкое и звучное имя, начинающееся на букву "Э". Поклонники в комментариях тут же принялись гадать, как именно назвали наследника — среди популярных версий лидируют Эдуард, Эрик, Эрнест и Эммануил.

Их история любви развивалась стремительно: познакомившись на съемочной площадке, влюбленные сыграли пышную свадьбу осенью 2022 года, а уже в феврале 2023-го у них родилась дочь Элизабет. В мае 2024 года в семье появилась вторая дочь — Шарлиз. Кроме того, у Сарика Андреасяна подрастают двое сыновей от первого брака — Марк и Мартин, с которыми Лиза сумела выстроить теплые и доверительные отношения. Теперь режиссер официально обрел статус отца пятерых детей.

Многочисленные коллеги по цеху, актеры, продюсеры и преданные фанаты засыпали личный блог артистки тысячами восторженных комментариев, теплых пожеланий крепкого здоровья маме и малышу, а также поздравлений в адрес этой крепкой творческой семьи.