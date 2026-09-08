Пугачева ошарашила фанатов тревожным признанием на тайном вечере с Паулсом

Тревожное послание, оставленное Аллой Пугачевой на фоне новостей о состоянии здоровья легенд советской эстрады, вызвало волну переживаний среди ее поклонников.



Обосновавшаяся за границей 77-летняя артистка проводит лето в тихой прибалтийской Юрмале, где периодически встречается со старыми друзьями. На своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) певица опубликовала редкий семейный снимок, который вместо умиления вызвал у аудитории грусть и тревогу.



В кадре запечатлена гостиная дома, где за одним столом собрался близкий круг исполнительницы: ее дети Лиза и Гарри, муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), друзья семьи и почетный гость — композитор Раймонд Паулс. Особое внимание привлекла подпись, которой певица сопроводила эту домашнюю фотографию.

"Ежегодная традиционная семейная встреча с маэстро Раймондом Паулсом. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год "без потерь". Да будет так!" — написала Пугачева.

Фраза "без потерь" прозвучала для многих поклонников как тревожный сигнал и признание неизбежного: время берет свое, а здоровье кумиров угасает. Сама Алла Борисовна в последние годы все реже появляется на публике — сказываются перенесенные операции и проблемы с сердечно-сосудистой системой, а ее свежие фотографии без макияжа и фильтров наглядно показывают возрастные изменения.

Не меньшую тревогу вызывает и состояние самого маэстро. 90-летний Раймонд Паулс, написавший для Пугачевой такие шлягеры, как "Маэстро", "Старинные часы" и "Миллион алых роз", переживает непростой период. После кончины супруги Ланы композитор ведет замкнутый образ жизни и практически прекратил концертную деятельность.

Ранее музыкант признавался прессе, что больше не планирует писать новые произведения, а вероятность его сольных выступлений стремится к нулю: почтенный возраст и болезни больше не позволяют справляться с нагрузками на сцене.