Доктор Мясников обнародовал пугающую правду, почему люди на самом деле стремительно набирают вес

Популярное утверждение оказалось грандиозным обманом, выгодным гигантским корпорациям.



Известный медик Александр Мясников обратил внимание на резонансную научную дискуссию, развернувшуюся на страницах авторитетного журнала JAMA. Изучив материалы эксперта по продовольственной политике Марион Нестле, телеврач пришел к шокирующему выводу: массовый набор веса у миллионов людей по всему миру — это не результат банальной лени или падения силы воли. За последние десятилетия кардинально изменилась сама окружающая среда, которая теперь систематически подталкивает человека переедать.

До 1980 года показатели заболеваемости ожирением оставались относительно стабильными. Однако затем произошел взрывной рост. Доктор Мясников подчеркивает, что генетика человечества не могла измениться за пару десятилетий. Снижение физической активности тоже не способно объяснить столь катастрофический скачок. Главный виновник кроется в агрессивной пищевой среде, которую создали искусственно.

Ловушка на 4000 калорий

Цифры, которые приводит доктор, действительно пугают. Если в 1980 году продовольственная система США предлагала человеку около 3200 килокалорий в сутки, то к 2000 году эта цифра выросла до 4000 килокалорий. Рынок оказался перенасыщен едой до предела.

Перед производителями продуктов встал жестокий экономический вопрос: как заставить сытого человека покупать и есть еще больше? Ответ пищевой индустрии оказался циничным и эффективным.

Технологии непрерывного аппетита

Еду сделали вездесущей. Если раньше перекусить можно было только дома или в общепите, то сегодня продукты продаются на каждом шагу: в книжных и вещевых магазинах, библиотеках, на заправках и в офисных коридорах. Человек находится в постоянном контакте с раздражителями аппетита.

Вместе с доступностью стремительно выросли и размеры порций. Сами продукты массового производства — ультрапереработанная еда — сегодня создаются в лабораториях. Технологи ювелирно рассчитывают комбинации жира, сахара, соли, ароматизаторов и особых текстур, чтобы сбить естественные механизмы насыщения. В результате создана среда "eat more" — "ешь больше", из которой человеку практически невозможно вырваться самостоятельно.

Примитивный совет и социальная ловушка

Врач убежден, что популярный совет "просто меньше ешь" в современных реалиях абсолютно не работает и выглядит примитивно. Человек принимает решения не в изолированном пространстве: на его выбор круглосуточно влияют реклама, уловки маркетологов, доступность и упаковка.

Особый удар эта система наносит по людям с невысоким доходом. Полезная и натуральная еда стоит значительно дороже синтетического фастфуда. У многих банально нет времени, сил или условий для того, чтобы ежедневно готовить правильную пищу. В итоге дешевая и калорийная еда становится единственным доступным топливом. Личная ответственность человека существует, но делать ее единственной причиной общественной катастрофы — глубокая ошибка.

Жадность как двигатель болезни

В основе глобальной проблемы лежит жесткая экономическая модель. Пищевым гигантам недостаточно просто снабжать людей качественными продуктами. Законы рынка требуют от компаний увеличивать продажи из квартала в квартал.

Когда население уже физически завалено едой, дальнейший рост прибылей корпораций возможен только одним путем — через принуждение каждого конкретного человека есть как можно чаще и как можно больше. Здоровье нации в этой финансовой гонке оказывается на последнем месте.