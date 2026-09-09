"Никого из них не жалко": разъяренный Михалков жестко растоптал Пугачеву и сбежавших из страны звезд

Никита Михалков прервал молчание и в пух и прах разнес бывших кумиров миллионов, спешно покинувших родину.



Знаменитый режиссер Никита Михалков заявил в интервью, что отечественная культура нисколько не пострадала от отъезда самопровозглашенной богемы, а разговоры о "невосполнимой утрате" талантов не имеют под собой реальных оснований.



По мнению кинематографиста, былая популярность многих релокантов держалась исключительно на удачном стечении обстоятельств и благосклонности российской публики. Михалков не стал подбирать обтекаемых выражений и прямо оценил творческое наследие уехавших деятелей.

"Понимаете, какое-то время фуфло может казаться настоящим, но так как время — сестра правды, в итоге то, что считалось настоящим, оказывается фуфлом. Все это становится пылью", — отрезал режиссер.

Никита Сергеевич подчеркнул, что сегодняшнее положение артистов-эмигрантов за рубежом — это глубокая личная драма. Пытаясь адаптироваться к иностранной аудитории, они вынуждены отрекаться от собственных корней, языка и истории. По словам режиссера, их нынешняя жизнь построена на отрицании того, кем они были долгие десятилетия и за счет чего получили признание. При этом сам Михалков не испытывает к судьбе уехавших сочувствия, прямо заявив, что ему их не жаль.

Волна отъездов деятелей культуры началась в 2022 году, когда за границу перебрались некоторые медийные персоны и актеры — от Чулпан Хаматовой до Ренаты Литвиновой, променявшей столичную сцену на парижские апартаменты.

Однако наибольший резонанс вызвал демарш Аллы Пугачевой. Бывшая Примадонна отечественной эстрады уехала вслед за мужем-иноагентом, оставив подмосковный особняк. Находясь за рубежом, артистка отметилась резкими выпадами в адрес сограждан, заявив в соцсетях, что счастлива от неприязни тех, кого "всегда терпеть не могла", и назвав вчерашних слушателей "холопами и рабами".

Теперь же, по прошествии времени, иллюзии окончательно рассеялись. Слова Никиты Михалкова стали логичной точкой в затянувшемся споре об истинной цене звездных эмигрантов: оторванные от родной земли и народной любви, вчерашние кумиры стремительно превращаются в блеклую пыль забвения.