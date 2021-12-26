"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве

Этери Турберидзе поделилась неприятной историей.

Заслуженный тренер России уже много лет готовит олимпийских чемпионов, но в жизни каждого успешного человека есть место предательству. Сегодня на чемпионате России подопечные Этери заняли все призовые места. По этому случаю Тутберидзе дала комментарии о спортсменах, с которыми их пути разошлись.

Тренер призналась, что понимает выпады молодых фигуристок, которые обычно начинаются в переходном возрасте. Этери вспомнила о предательстве со стороны одной из ее лучших спортсменок Александры Трусовой. Тутберидзе вспомнила, что сама была вспыльчивой и прекрасно понимает Сашу. "Тренер ничего особенного мне не говорил, но это вызывало комок в горле", – вспомнила Этери.

Ранее Этери Турберидзе рассказывала, почему прекратила работать с Алиной Загитовой. Спортсменка была слабой, нагрузки после Олимпиады давались ей крайне тяжело. В Сети появились слухи, что Тутберидзе "слила" фигуристку, поставив ей прощальную программу. Такое заявление обидело тренера, она тут же опровергла сплетни, рассказав, что Загитова решила прекратить карьеру самостоятельно. Алина ушла из большого спорта, сейчас она ведет "Ледниковый период".