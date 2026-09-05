Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России

Лиза Моряк родила сына Тесты Принц Гарри выставил жесткий ультиматум своему отцу Игры Сонник

Топ новостей недели

"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся ЕфремовеРозанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сетьЗаросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряскаПереход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска

Лента новостей

Суббота 5 сентября

18:53Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России 17:30Молодец, запятая. Тихие заметки психолога о 1 сентября 15:29Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека 12:20На грани: какие знаки зодиака потеряют последние силы в сентябре 2026 года 06:26Ни в коем случае не делайте этого 5 сентября, чтобы не укоротить себе жизнь 22:35Сергей Собянин открыл Крутицкую и первый участок Симоновской набережной 20:27Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе 20:27Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе 17:39Успенская сосватала дочь за молоденького кавалера: Помолвку устроили прямо в гримерке 16:13Они заслуживают уважения!": оскандалившаяся Волочкова сделала дерзкое заявление о поющих под фонограмму артистах 14:15Без грима и фильтров: Серебренников показал настоящее лицо перенесшей тяжелую операцию Пугачевой 12:01"Кровавый водопад": жуткое явление в ледниках Антарктиды напугало исследователей 10:40Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием 09:29"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье 00:17Обязательно сделайте это 4 сентября, чтобы вернуть в дом согласие и благополучие 21:32Москва масштабирует цифровые решения и технологии по всей России 17:37Отар Кушанашвили нашел пугающее оправдание жестокому поступку Даны Борисовой 16:20Тайный грех молодости заставил Ксению Бородину публично покаяться перед народом 16:13"Моя Марка®" объявила лауреатов 2026 года 14:53В Подмосковье прошёл VII Съезд детских врачей с участием специалистов из 25 стран 14:52"Лето в Москве" продолжается – куда сходить до 6 сентября 14:43Фигуристка Медведева выдала всю правду, почему Тутберидзе проигнорировала ее свадьбу 12:07Врачи бьют тревогу из-за одного популярного продукта на завтрак: травит весь организм 10:28Проголосовавшие электронно смогут пополнить "Тройку" баллами "Миллиона призов" 10:24Собянин сообщил об отражении атаки уже 72 БПЛА на подлете к столице 10:11Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне 09:40"Трус и предатель!": Пугачева жестоко растоптала Резника после роковой провокации 00:57Сакральный день 3 сентября: какое простое действие притянет умопомрачительное богатство и счастье 22:19Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире 17:29"Живу у жены, гол как сокол": SHAMAN огорошил откровенным признанием о браке с Мизулиной 15:08"Стал палачом для своих детей": любовный треугольник экс-жены Диброва вылился в грязный скандал 12:50В сторону Московского региона за месяц было направлено 8670 БПЛА – Собянин 12:39Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 16 БПЛА, летевших на столицу 12:33В России заработал цифровой рубль: эксперты объяснили, как не потерять все сбережения 12:29Собянин: Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире 12:21Московская цифровая платформа помогает врачам в регионах получать новые знания 11:48ДК "Мир" в Домодедове после капремонта посещают до 50 тысяч человек в год 10:38Опасный эксперимент медиков: отмена этого простого лекарства обернулась трагедией 09:35Разгневанный Данила Козловский жестко осадил Ольгу Зуеву: Не соответствует действительности 00:37Обязательно подарите это своему мужчине 2 сентября, чтобы сохранить семейное благополучие 21:23Собянин рассказал о популярных цифровых сервисах московского транспорта 17:40"Ни копейки!": разгневанная Ольга Зуева сорвала маску с Данилы Козловского 16:22Астрологи назвали 3 самых опасных дня для кошелька в сентябре 2026 года 16:05Как выбрать кисть для макияжа и не запутаться: простой гид CHICNIE 14:21Снова вместе ради ребенка: Ксения Собчак и Максим Виторган поразили публику на школьной линейке 12:40Выберем вместе: стартовало народное голосование за лучший школьный рюкзак для ребенка 12:14Выселенная из жилья Лариса Долина пошла на хитрый шаг: кому певица переписала новые элитные хоромы 10:56Бросивший Пугачеву Галкин* бесстыдно оголился на дорогом курорте 09:45Названа роковая ошибка родителей, которая превращает школу в семейный ад 01:59Лучше не делайте это 1 сентября, чтобы не навлечь беду на весь год
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России

Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России
361

Президент РФ Владимир Путин отметил важный вклад Москвы в достижение технологического суверенитета России.

Президент РФ Владимир Путин отметил важный вклад Москвы в достижение технологического суверенитета России.

В субботу глава государства посетил концертный зал «Зарядье» в Москве — там проходило праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню города.

"Наука и промышленность столицы взяли на себя значимую роль в обеспечении технологического суверенитета страны",

– сказал Путин в ходе выступления.

По словам президента, в этом году в столице запустили производства уникальных компонентов для российских систем связи и электроники, а также наладили выпуск значительного числа новых лекарств и изделий медицинского назначения.

День города в Москве празднуют 5 и 6 сентября — в этом году столице исполнилось 879 лет.

Шоу-бизнес в Telegram

5 сентября 2026, 18:53
РИА "Новости"✓ Надежный источник

Сергей Собянин открыл Крутицкую и первый участок Симоновской набережной

Сергей Собянин открыл Крутицкую и первый участок Симоновской набережной
Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки – от Новоспасского моста до стадиона "Торпедо" имени Э.А. Стрельцова. Мэр Москвы отметил, что открытие благоустроенных участков набережных – отличный подарок ко Дню города. «Сегодня открываем две набережные.

Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе

Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе
Осколок повредил ему спинной мозг, ноги отказали мгновенно. Но старший сержант Виктор Шерстнев продолжал командовать подразделением до конца боя, вытащив перед этим раненых сослуживцев из-под огня. Спустя несколько лет реабилитации он поднялся на Эльбрус, прыгнул с парашютом и завоевал бронзу Кубка России по академической гребле.

Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе

Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе
Осколок повредил ему спинной мозг, ноги отказали мгновенно. Но старший сержант Виктор Шерстнев продолжал командовать подразделением до конца боя, вытащив перед этим раненых сослуживцев из-под огня. Спустя несколько лет реабилитации он поднялся на Эльбрус, прыгнул с парашютом и завоевал бронзу Кубка России по академической гребле. LlТеперь он открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья» для тех, кто тоже нуждается в помощи, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Москва масштабирует цифровые решения и технологии по всей России

Москва масштабирует цифровые решения и технологии по всей России
Москва сформировала масштабную цифровую экосистему, охватывающую образование, здравоохранение, транспорт и сферу разработки ПО. Созданные в столице сервисы доказали свою надежность и сегодня активно экспортируются в субъекты РФ. Регионы получают готовые, проверенные миллионами людей платформы, что позволяет существенно экономить бюджетные средства и в разы ускорять модернизацию ключевых отраслей. Как Московская электронная школа трансформирует образовательный процессЗапущенный в 2016 году проект «Московская электронная школа» (МЭШ) позволил столичной системе образования полностью отказаться от бумажного документооборота.

В Подмосковье прошёл VII Съезд детских врачей с участием специалистов из 25 стран

В Подмосковье прошёл VII Съезд детских врачей с участием специалистов из 25 стран
Ежегодный съезд "Педиатрия как искусство" собрал в Московской области 1,5 тысячи очных участников и еще семь тысяч подключились онлайн. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Съезд проводился в соответствии с задачами федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» по инициативе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства и поддержке правительства Московской области.

Выбор читателей

04/09ПтнЕдва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием 04/09ПтнБез грима и фильтров: Серебренников показал настоящее лицо перенесшей тяжелую операцию Пугачевой 04/09Птн"Мы перевернули календарь!": Лиза Моряк и Сарик Андреасян ошарашили новостью о пополнении в семье 04/09ПтнОбязательно сделайте это 4 сентября, чтобы вернуть в дом согласие и благополучие 04/09Птн"Кровавый водопад": жуткое явление в ледниках Антарктиды напугало исследователей 04/09ПтнОни заслуживают уважения!": оскандалившаяся Волочкова сделала дерзкое заявление о поющих под фонограмму артистах