Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России

Президент РФ Владимир Путин отметил важный вклад Москвы в достижение технологического суверенитета России.

Президент РФ Владимир Путин отметил важный вклад Москвы в достижение технологического суверенитета России.

В субботу глава государства посетил концертный зал «Зарядье» в Москве — там проходило праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню города.

"Наука и промышленность столицы взяли на себя значимую роль в обеспечении технологического суверенитета страны",

– сказал Путин в ходе выступления.

По словам президента, в этом году в столице запустили производства уникальных компонентов для российских систем связи и электроники, а также наладили выпуск значительного числа новых лекарств и изделий медицинского назначения.

День города в Москве празднуют 5 и 6 сентября — в этом году столице исполнилось 879 лет.