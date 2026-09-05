Молодец, запятая. Тихие заметки психолога о 1 сентября

Здесь не будет советов. Просто заметки одного дня. Вдруг вы узнаете в них себя. Невзначай.



Несколько лет назад мой старший сын покрасил волосы в красный. Я сказал: крась, конечно, только летом, к школе смоется. Не смылось. И он пошёл первого сентября с красной макушкой, а я шёл рядом и вспоминал, как в его возрасте мне не разрешили постричься так, как хотелось. Мне хотелось площадку, как у модного тогда певца, а мама сказала: ты хочешь быть похожим непонятно на кого? Да, мам, хочу. Нет. Прошло тридцать лет, я стал похож ровно на того, на кого хотел, и мне нравится. А сыну не пришлось ждать тридцать лет. Мне кажется, это и называется прогрессом.



Я психолог, много лет работаю с родителями и подростками. У меня двое сыновей, восьмой класс и шестой. Меня иногда просят перед камерой рассказать, как бережно проводить ребёнка в школу, и я рассказываю, и мне самому нравится, как это звучит. А потом наступает вечер тридцать первого августа, и всё, что я так складно говорил, куда-то отступает. Остаётся отец, который ищет по дому дневник и не уверен, нужен ли он в этом году вообще.

Накануне

Вечером я захожу к детям в комнату, и мне, как всякому родителю, хочется её немедленно прибрать. Своими руками. Или их руками, но под моим руководством. И тут я вспоминаю, как сам в восемь лет не ложился спать, пока не соберу игрушки, и очень этим гордился. Герой. А потом до меня доходит: у меня было двое родителей, и они стояли надо мной, как две скалы. У меня просто не было шансов игрушки не собрать. И теперь я стою над своими, как скала, и удивляюсь, в кого они такие.

Родители, знаете ли, тоже когда-то были школьниками. Мы просто плохо помним, как это было изнутри. Не помним, что первое сентября для ребёнка не «новая ступень», а конец лета, длинного, как целая жизнь. Не помним, как в шестнадцать торопились домой с вечера, который заканчивался в десять, потому что дома надо было быть в половине одиннадцатого, и как это было досадно. Я помню. И, кажется, до сих пор немного опаздываю, везде и всегда. Наверное, добираю то, чего не добрал тогда.

Утро

Ребёнок просыпается легко. Это первое, что сбивает с толку. Ещё вчера он вздыхал, что лето короткое, а сегодня встал, надел рубашку, съел половину бутерброда и сказал «пошли уже». Никакой драмы. Драма стоит на кухне, допивает третью чашку кофе и проверяет, положена ли сменка. Хотя сменка давно в рюкзаке, и положил её сам ребёнок, вчера, без напоминаний.

Нам страшно, детям нет. Я повторяю это каждый раз, когда говорю с родителями подростков, и каждый раз кто-нибудь в зале обижается. Как это не страшно, а экзамены, а поступление, а будущее? А вот так. За четырнадцать лет практики ко мне ни разу не пришёл человек за тридцать и не сказал: помогите, мне сдавать экзамен, меня трясёт. Во взрослой жизни нет такой фатальности. А в школе есть: не сдашь, и всё пропало. Кто ему это внушил? Мы. Из самых лучших побуждений.

В четырнадцать лет человека по-настоящему занимает, кто с кем сядет, что такое девочки и что такое мальчики, и почему у Васи новый телефон. Средний балл занимает его заметно меньше. И, честно говоря, это правильно. Он наверстает. Я знаю людей, которые в школе учились так себе, а потом, лет в двадцать пять, вдруг обнаружили, что им интересно, и обогнали всех на повороте. Просто у них случился этот момент, когда стало интересно. А у иных отличников он так и не наступает, потому что им всё время было некогда.

Линейка

Посмотрите на любую линейку. Дети переминаются, дёргают друг друга за рюкзаки, обмениваются новостями за лето, у них полно дел. А взрослые стоят тихо. Мамы поправляют банты, которые и так на месте. Папы держат телефоны на вытянутой руке и ищут в толпе своего. У кого-то из взрослых глаза на мокром месте, и он делает вид, что это от солнца.

Телефон на вытянутой руке заслуживает отдельного слова. Первого сентября соцсети превращаются в одну большую линейку: белые банты, букеты размером с ребёнка, «наш первоклассник», «не верится, как быстро». Я не против фотографий. Я сам снимаю, и у меня в телефоне сто двадцать кадров с одной линейки, из которых удачных два. Я просто предлагаю заметить, зачем мы это делаем.

Фотография в этот день работает, как глубокий вдох. Пока снимаю, я не чувствую. Пока пишу подпись, я занят делом. Пока считаю сердечки, получаю подтверждение: всё хорошо, у меня хороший ребёнок, я справился. И в этом нет ничего дурного. Родителю тоже нужно, чтобы его похвалили, а хвалить нас особенно некому. Наши родители скупы на слова, наши дети ещё не научились, а начальник не обязан быть папой. Вот мы и просим у ленты. Только в кадре при этом всё меньше ребёнка и всё больше нас самих: а вдруг я плохой родитель, а вдруг у соседей букет больше, а вдруг мой стоит с таким лицом, будто ему тут совсем не хочется быть. Ну, может, и не хочется. Но он стоит. Потому что знает, что его сюда привели с любовью. Дети считывают это точнее, чем мы думаем.

Вечер

Вечером букет стоит в вазе, рубашка висит на стуле, и ребёнок наконец рассказывает то, о чём молчал на линейке. Учительница новая и пока непонятная. Сосед по парте достался неинтересный. Сменку он всё-таки забыл. И вот здесь, в этот тихий вечерний час, с языка легче всего слетают слова, о которых потом жалеешь.

Мой психолог однажды объяснил мне, как меня поддерживает папа. Папа мной искренне восхищается и очень хочет, чтобы я рос дальше. Поэтому у папы это звучит так: молодец, запятая, но. Молодец, точка, было, по-моему, один раз в жизни, и я его помню. И я, признаться, узнал себя в этом не только как сын. Потому что я, взрослый человек, который учит других разговаривать с детьми, тоже говорю «молодец, но». Хорошо, что четвёрка по алгебре, но что с физкультурой. Здорово, что сам собрал рюкзак, но почему так поздно. А ребёнок слышит только то, что после «но». Всё, что до, для него не считается, так устроено детское ухо. Если очень хочется что-то добавить, есть простой ход: замените «но» на «и». Я тебя слышу, и мне важно ещё вот это. Попробуйте. Это удивительно трудно.

Есть у родителей ещё один язык, который дети расшифровывают только годам к сорока. Словарь любви. «У тебя ничего не получится» на этом языке означает «я тебе нужна». «Мог бы и раньше позвонить» означает «я скучаю». «Где ты ходишь так долго» означает «я волнуюсь». А «молодец, но можно было и лучше» означает «я тебя признаю и хочу, чтобы ты рос». Мы все выучили этот словарь от своих родителей, и первого сентября он включается сам собой. Я не предлагаю его выбросить. Я предлагаю иногда переводить вслух. Сказать не «где сменка», а «я за тебя волновался». Ребёнку это будет непривычно. Но он запомнит.

То, что остаётся

Мне сорок шесть, и я до сих пор помню, как в четырнадцать лет меня отпустили учиться в другой город. Даже не отпустили. Отпустила. Мама, которой я достался очень дорого, совершила тогда, я думаю, самый большой подвиг в своей жизни: она разжала руки. Я понял это, конечно, только когда появились свои. Потому что смотреть, как ребёнок делает ошибку, страшно. Смотреть, как он носится по двору, страшно, хотя ты сам носился по этому же двору, и ничего. Это правда страшно. И всё-таки ответственность за жизнь перетекает от нас к ним по капле, каждый день, с самого рождения, и наше дело просто не пережимать трубочку.

Нам страшно за них, потому что мы их любим. Это не то, что надо лечить. Это просто то, что первого сентября выходит наружу вместе с непрошенными слезами. И если что-то с этим делать, то не переставать бояться, а перестать передавать страх детям. Они и так знают, что мы боимся. У них хороший приёмник.

Как-то на лекции у меня отказала программа, через которую шла трансляция. Я растерялся. Подошёл человек четырнадцати лет, что-то нажал, и всё заработало. Я вдруг понял, что не всё знаю про своих детей. И это, наверное, хорошая новость. Значит, они уже немножко не мои. Значит, что-то получается.

Так что первого сентября, когда стоите с телефоном и комком в горле, попробуйте три простые вещи. Заметить, что комок в горле ваш, а не ребёнка. Улыбнуться самому себе: вон стоит взрослый человек, который сам платит налоги, водит машину и до сих пор чуть-чуть робеет перед завучем. И сказать ребёнку что-то, что не требует от него ничего взамен. «Я рад, что ты у меня есть». Без запятой. Без «но».

А фотографию, конечно, выложите. Только подпишите честно: «Мы справились. Особенно я».