Баллы акции #ВыбираемВместе можно обменять на скидки в девяти аптечных сетях

Участие в ключевом осеннем событии позволит сотням тысяч столичных жителей существенно сократить обязательные семейные расходы на поддержание здоровья и покупку медикаментов.



В Москве в одиннадцатый раз стартует популярная стимулирующая акция "#ВыбираемВместе" в рамках программы "Миллион призов". По опыту предыдущих лет, одним из лидеров в каталоге городских поощрений стала категория "Аптеки". Возможность направить выигранные баллы на оплату лекарственных препаратов, профессиональной лечебной косметики, витаминных комплексов и медицинской техники для дома стабильно привлекает огромное количество москвичей.

Миллионные заказы и народный выбор

Практичность и реальная польза для семейного бюджета сделали аптечный раздел рекордсменом программы. За время проведения прошлых розыгрышей победители обменяли свои бонусы на аптечные сертификаты более 1,7 миллиона раз.

Главным фаворитом среди столичных жителей стала сеть аптек "Столички", где участники проекта оформили свыше 1,1 миллиона скидочных промокодов. Высокую активность москвичи проявили и при заказах в других популярных сетях: так, в "Горздраве" было оформлено свыше 250 тысяч промокодов, в "Самсон-Фарме" — более 100 тысяч, а клиенты аптек "Доктор Столетов" воспользовались скидками свыше 24 тысяч раз. Столь внушительная статистика подтверждает, что москвичи предпочитают использовать баллы для решения насущных бытовых задач и заботы о самочувствии близких.

Специальные привилегии от крупнейших сетей

В рамках акции "#ВыбираемВместе2026 — Москва" партнерская сеть продолжит расширяться. В текущем сезоне прием электронных промокодов будут осуществлять сразу девять ведущих аптечных сетей мегаполиса.

Фармацевтические компании подготовили для держателей баллов не только прямые скидки на чеки, но и расширенные пакеты лояльности. Победители розыгрышей смогут получить дополнительные бонусы, специальные клубные предложения, а также оформить карты постоянного покупателя с повышенным кешбэком, что позволит экономить на покупках медикаментов даже после исчерпания основного номинала промокода.

Широкая витрина городских поощрений

Помимо аптечного сектора, витрина программы "Миллион призов" предлагает множество других направлений для выгодного обмена. Призовые баллы, где один балл традиционно приравнен к одному российскому рублю, можно конвертировать в скидки в крупнейших продуктовых супермаркетах, магазинах взрослой и детской одежды, обуви, товаров для дома и спорта.

Любители культурного досуга могут потратить баллы на посещение столичных театров, музеев и выставочных залов, а также оплатить ими счет в кафе или ресторанах. Для пассажиров доступно моментальное пополнение транспортной карты "Тройка", дающее право на оплату поездок в метро, на МЦД и речном электротранспорте. Кроме того, сохраняется возможность перевести всю сумму выигрыша или ее часть в проверенные благотворительные фонды, помогающие тяжелобольным детям, ветеранам и приютам для животных.

Правила участия и получение выигрыша

Стать участниками стимулирующей акции смогут избиратели, которые отдадут свой голос в электронном формате на выборах в Москве в 2026 году. Для участия достаточно выразить свою гражданскую позицию онлайн на портале elec.mos.ru либо воспользоваться специальными электронными терминалами голосования (ТЭГ), установленными на избирательных участках города.

Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть от одной тысячи до 50 тысяч призовых баллов. Розыгрыши призов пройдут в несколько этапов, а победители получат уведомления по СМС с кодом для активации на сайте ag-vmeste.ru. Подробные правила участия, список партнеров и инструкция по обмену бонусов опубликованы на официальной странице проекта.