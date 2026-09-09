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Депутат Чаплин: Садовый дом можно оформить как жилой для регистрации и догазификации

Фото: пресс-служба Минмолодежи Подмосковья
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Собственники садовых домов вправе изменить их статус на жилой, если объект соответствует требованиям для постоянного проживания.

Оформление позволяет зарегистрироваться в доме, а также дает возможность воспользоваться социальной догазификацией СНТ, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Одно из ключевых требований – дом должен быть капитальным и безопасным, а земельный участок – предназначенным для размещения жилого дома.

Здание должно иметь отопление, вентиляцию и электроснабжение. В ряде случаев отсутствие централизованных водопровода и канализации не препятствует признанию дома жилым.

Перед обращением в администрацию собственнику необходимо провести техническое обследование здания у специалиста, состоящего в профильной СРО. Затем заявление можно подать через МФЦ или непосредственно в администрацию, приложив сведения о кадастровых номерах дома и участка. Если объект находится в залоге или имеет другое обременение, потребуется нотариальное согласие его обладателя.

«Решение принимают за 45 календарных дней, после чего в течение трех рабочих дней направляют его заявителю. Сведения передаются в ЕГРН», – сказал Чаплин.

Изменить статус объекта не получится, если он расположен в зоне затопления или подтопления либо на территории, где строительство жилых домов запрещено. При выявлении аварийных или опасных конструкций сначала придется провести ремонт или реконструкцию.


При этом дома, которые до 2019 года уже были зарегистрированы как жилые дома или жилые строения, повторно оформлять в качестве жилых не нужно.

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9 сентября 2026, 14:58
Фото: пресс-служба Минмолодежи Подмосковья
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