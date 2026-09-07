В Подмосковье до конца сентября завершат подготовку водоснабжения и канализации к зиме

Подготовку систем водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду в Подмосковье планируют завершить до 30 сентября.

На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов также обсудили формирование резервов техники и запчастей для оперативного устранения аварий.

«Водоснабжение и водоотведение имеют определяющее значение. Аналитика ЦУР показывает, что в этом году количество жалоб жителей заметно снизилось. До 30 сентября программу подготовки к зиме нужно полностью выполнить», – сказал Андрей Воробьев.

В регионе уже промыто более 1,3 тыс. участков сетей, или 83% от плана, и около 1 тыс. резервуаров чистой воды – 91%.

Особое внимание уделяется готовности коммунальной техники. В муниципалитетах проверяют около 2,5 тыс. единиц спецтехники, включая аварийные автомобили, каналопромывочные машины, илососы и экскаваторы. В 2025 году закуплено 350 машин, в текущем году планируется приобрести еще 123.

До конца октября ресурсоснабжающие организации должны полностью сформировать неснижаемый запас материалов и запчастей.

«Пополнение парка современной спецтехники позволило аварийным службам быстрее устранять локальные сбои на сетях. Формирование резерва находится у нас на особом контроле», – отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Для выявления коммунальных проблем в регионе используется система «ЖКХ-Сканер». Она с помощью искусственного интеллекта анализирует сообщения жителей и помогает службам оперативно реагировать на аварийные ситуации.