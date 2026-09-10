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Четверг 10 сентября

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Убитая горем Рудковская раскрыла тайную трагедию Киркорова

Филипп Киркоров и Яна Рудковская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Торжественное открытие монумента на Троекуровском кладбище обернулось моментом пронзительной скорби, обнажив глубокое одиночество главного короля отечественной поп-сцены.

На Троекуровском кладбище в Москве состоялось траурное мероприятие: 59-летний Филипп Киркоров официально открыл мемориальный комплекс в память о своих родителях. Отдать дань уважения семье артиста прибыли многие представители отечественного бомонда: юморист Евгений Петросян, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, тренер Ирина Винер, Нелли Кобзон, продюсер Яна Рудковская и другие известные персоны.

Рядом с артистом находились его дети — дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Однако за внешним масштабом церемонии скрывалась глубокая личная драма, о которой в беседе с изданием "Комсомольская правда" откровенно рассказала Яна Рудковская.

Продюсер призналась, что незадолго до своей кончины отец музыканта, народный артист России Бедрос Киркоров, провел с ней конфиденциальный разговор. Пожилой мэтр переживал о будущем единственного сына, опасаясь, что в сложном мире шоу-бизнеса о Филиппе некому будет искренне позаботиться.

Когда в марте 2025 года 92-летнего Бедроса Филипповича не стало из-за осложнений после перенесенной пневмонии, певец тяжело переживал утрату. По словам Рудковской, справиться с горем артисту помогал лишь узкий круг самых близких друзей.

"Бедрос переживал правильно. Филипп очень тяжело переживал эту смерть. Очень тяжело. И, наверное, мало кто об этом знает. Там были очень близкие люди: я, Вика Шелягова, мы ему помогали. Ксюша Собчак приезжала, мы общались, поддерживали. Ему было очень тяжело, потому что действительно у него никого не осталось... Он очень много советовался с Бедросом, очень много ему доверял. И не осталось никого. Представляете, человек остался один", — поделилась убитая горем друга Рудковская.

Открытие памятника стало итогом многолетней работы артиста по воссоединению семьи. Ранее Киркоров организовал перезахоронение мамы Виктории Марковны, ушедшей из жизни в 1994 году, и бабушки. Долгое время их прах покоился в колумбарии в Софии. Чтобы перевезти останки близких из Болгарии в Россию и захоронить их на Троекуровском кладбище рядом с Бедросом Киркоровым, певцу пришлось задействовать дипломатические каналы и обращаться за содействием в МИД РФ.

Теперь семья артиста покоится в одном месте под сенью общего монумента. Однако, несмотря на колоссальную поддержку коллег и преданных поклонников, эта потеря оставила в жизни музыканта след, который едва ли сотрется со временем.

Шоу-бизнес в Telegram

10 сентября 2026, 14:31
Филипп Киркоров и Яна Рудковская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ТВ Центр"✓ Надежный источник

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