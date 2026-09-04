Едва выкарабкавшийся с того света Александр Михайлов сразил признанием

Любимый миллионами советский и российский актер оказался на грани жизни и смерти из-за нелепой бытовой случайности во время гастролей.



Народный артист России Александр Михайлов перенес тяжелейшее испытание, которое едва не закончилось трагическим исходом. Легенда отечественного экрана, подаривший зрителям незабываемые образы в культовых картинах "Любовь и голуби", "Мужики!.." и "Одиноким предоставляется общежитие", надолго выпал из жизни из-за агрессивного недуга.

Все началось во время благотворительного гастрольного тура по Крыму. Несмотря на почтенный возраст и колоссальные нагрузки, артист отправился поддержать защитников Отечества. Михайлов объездил ключевые города полуострова — Керчь, Севастополь и Симферополь, выступая перед военнослужащими в гарнизонах. Зрители встречали народного любимца громкими овациями, но за кулисами его уже подстерегала скрытая опасность.

Причиной внезапного ухудшения здоровья стали обычный кондиционер и вентилятор. В жаркую погоду из-за климатической техники в легкие артиста попала опасная инфекция. Разгоряченный после эмоционального выступления организм не смог противостоять болезни — тяжелейшая пневмония развилась за считаные часы.

Вместо творческого подъема и возвращения в столицу актер оказался прикован к больничной койке. Состояние Александра Яковлевича оценивалось как критическое. Полтора месяца врачи буквально вытаскивали артиста с того света, не давая никаких гарантий. Актер не мог самостоятельно передвигаться и все это время провел в постели.

Борьба за жизнь требовала колоссальных усилий медиков и жесткой терапии. Чтобы сбить тяжелейшее воспаление и спасти легкие артиста, врачи назначили ему максимально агрессивное лечение.

"Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. Я поехал в Керчь, потом были Севастополь, Симферополь, ездили по гарнизонам. Из-за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился. Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал, мне ставили по пять капельниц в день", — откровенно поделился пережитым Александр Михайлов.

К счастью, самый страшный этап уже позади. Знаменитый актер постепенно приходит в себя, начал самостоятельно вставать и делать первые шаги по палате. Впереди у народного артиста долгий и непростой период реабилитации, но сам он настроен оптимистично. Поклонники по всей стране внимательно следят за новостями о здоровье кумира и желают легенде советского кино скорейшего полного выздоровления и возвращения на сцену.