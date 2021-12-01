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Сериалы
Фото: Пресс-служба Алексей Ягудин. Фото: Пресс-служба Ангелина Стречина. Фото: Пресс-служба
Елена Подкаминская. Фото: Пресс-служба Федор Федотов и Софья Присс. Фото: Пресс-служба Анастасия Крайнова. Фото: Пресс-служба Ангелина Загребина. Фото: Пресс-служба

Подкаминская в белом и Бледанс в розовой коже сразились на премьере сериала "Последний аксель"

На экраны вышла новая спортивная драма.
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В столичном кинотеатре "Иллюзион" состоялась премьера сериала "Последний аксель". Зрителям сериал представили исполнители главных ролей Елена Подкаминская, Федор Федотов, Ангелина Загребина и другие.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Последний аксель" – спортивная драма, в центре которой молодая девушка Катя. Героиня актрисы Ангелины Загребиной приезжает в Москву из Ульяновска, чтобы продолжить карьеру на льду у известного тренера Артаковой. Победа на чемпионате мира – это шанс для Кати и ее сестры обрести новую жизнь. Отец спортсменки был убит, а мать ушла из семьи задолго до этого трагического события.

В сериале "Последний аксель" снялись реальные звезды фигурного катания – Алексей Ягудин и Евгения Медведева. Алексей исполнил роль тренера и за весь проект ни разу не вышел на лед. Кроме того, фигурист невольно выступил экспертом, указав сценаристам на ляпы и неудачные решения. Евгения между тем сыграла саму себя.

Алексей Ягудин. Фото: Пресс-служба

Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская исполнила роль тренера Артаковой. В Сети персонажа актрисы задолго до премьеры начали сравнивать с реальным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Героиня Подкаминской – прямолинейная, беспощадная женщина с ледяным взглядом и стальным голосом. По словам Елены, у ее персонажа нет прототипа, дескать, это собирательный образ.

Елена Подкаминская. Фото: Пресс-служба

На красную дорожку сериала "Последний аксель" Елена Подкаминская пришла в белом комбинезоне, который буквально светился под светом вспышек фотокамер. Наряд без бретелек открывал плечи, что придавало образу пикантности.

За негласный титул самой яркой звезды красной дорожки с Еленой Подкамиской сразилась актриса Эвелина Бледанс. Знаменитость пришла на премьеру в розовом кожаном костюме.

Ангелина Стречина. Фото: Пресс-служба

Федор Федотов и Софья Присс. Фото: Пресс-служба

Анастасия Крайнова. Фото: Пресс-служба

Ангелина Загребина. Фото: Пресс-служба

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Фото: Пресс-служба
Автор: 1 декабря 2021, 18:35
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Амурные дела немолодого героя-любовника Гармаша с Ходченковой вызвали оторопь

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