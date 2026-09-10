"Неужели нельзя поделиться?": взбешенная Семенович раскрыла грязную изнанку войны с Булановой

За кулисами отечественного шоу-бизнеса разразилась ожесточенная битва, навсегда разрушившая показную идиллию между двумя известными эстрадными дивами.

Казалось бы, ничто не предвещало разлада: экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович и звезда девяностых Татьяна Буланова годами демонстрировали на публике теплые дружеские отношения. Однако за благополучным светским фасадом зрело серьезное напряжение. Скрытое соперничество вырвалось наружу на сборном концерте в Москве, обернувшись громкой кулуарной ссорой.

Как удалось выяснить журналистам, поводом для конфликта стала борьба за права на потенциальный хит. Автор новой композиции разослал демоверсию сразу нескольким известным исполнительницам. Обе певицы мгновенно оценили потенциал трека и обратились к композитору за выкупом прав буквально одновременно. Не желая портить отношения со звездными клиентками, автор самоустранился и предложил артисткам договориться самостоятельно.

Мирного диалога за кулисами не получилось: разговор быстро перешел на повышенные тона. По словам очевидцев, атмосфера накалилась настолько, что Семенович потребовала от организаторов отдельную гримерку подальше от коллеги, а Буланова настояла на переносе своего выступления, чтобы быстрее покинуть концертную площадку и не пересекаться со знакомой.

В ситуацию попытался вмешаться супруг Татьяны, бизнесмен Валерий Руднев. Мужчина уговаривал певицу уступить трек Семенович, однако Буланова пошла на принцип и отказалась от компромисса. Сама же Анна посчитала такое поведение проявлением неблагодарности, напомнив коллеге о важной услуге из прошлого.

"Да, песня шикарная, и я понимаю желание Тани ее исполнить. Но у нее и так есть десятки хитов, почему она не может эту песню мне уступить? В конце концов, несколько лет назад я познакомила ее с будущим мужем. Можно сказать, сделала главный подарок в жизни. Неужели нельзя поделиться со мной песней?" — эмоционально высказалась Анна.

Артистки не общаются уже несколько недель. В музыкальных кругах полагают, что спорная композиция стала лишь поводом, обнажившим накопившиеся разногласия, и конфликт рискует перерасти в затяжное публичное противостояние.