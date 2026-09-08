Опять связалась с мошенниками: Лариса Долина въехала в жилье с криминальным следом

Роковая череда событий вокруг столичной недвижимости знаменитой эстрадной дивы сделала новый непредсказуемый виток, вновь погрузив народную артистку в пучину громких криминальных историй.



Злой рок квадратных метров продолжает преследовать звезду отечественной сцены Ларису Долину. Казалось бы, после чудовищного обмана со стороны телефонных аферистов, в результате которого певица лишилась жилья в престижных Хамовниках и колоссальных сумм личных сбережений, артистка должна была проявлять предельную бдительность при совершении любых имущественных сделок. Однако реальность оказалась куда драматичнее любых домыслов: исполнительница хита "Погода в доме" снова переехала в жилье, за которым тянется токсичный шлейф многомиллиардных финансовых махинаций.

В светских кулуарах и фанатских сообществах моментально зашептались: "Опять связалась с мошенниками!" Причиной для новой волны пересудов стала шокирующая информация о новом адресе артистки. Как сообщает СМИ, народная любимица сменила место жительства и поселилась в гигантских хоромах премиум-класса с темным прошлым.

Площадь новых апартаментов поражает масштабом — 242 квадратных метра в одном из самых закрытых и охраняемых жилых комплексов Москвы. Рыночная цена подобной элитной недвижимости сегодня составляет как минимум 250 миллионов рублей.

Наученная горьким и болезненным опытом прошлых потерь, королева отечественного джаза решила заранее застраховать себя от юридических ловушек и оформила дорогостоящую собственность не на свое имя, а на 43-летнюю дочь Ангелину. Звезда искренне рассчитывала, что этот маневр оградит семью от повторения мошеннических атак и избавит от излишнего внимания криминальных структур.

Но стоило артистке перевезти вещи, как наружу вылезли пугающие тайны предыдущих обитателей элитного комплекса. Выяснилось, что в этой роскошной квартире на протяжении долгого времени был официально зарегистрирован и проживал известный джазовый музыкант с паспортом США Игорь Райхельсон. Для отечественных правоохранительных органов эта персона давно стала синонимом дерзкой аферы государственного масштаба.

В настоящее время Райхельсон объявлен в международный розыск, а следователи пытаются выйти на его след за рубежом. Пианисту официально инкриминируют хищение астрономической суммы в размере 5,1 миллиарда рублей у титанового гиганта страны — корпорации "ВСМПО-Ависма". Лишь в конце 2025 года родственникам собственника жилья через суд удалось добиться принудительной выписки беглого афериста из элитной квартиры, чтобы очистить юридическую историю квадратных метров.

Весть о том, под чьей бывшей крышей теперь обосновалась Лариса Александровна, произвела ошеломляющий эффект в кругах столичного бомонда. Поклонники дивы недоумевают, как певица с ее колоссальным жизненным опытом умудрилась вновь оказаться в столь двусмысленной ситуации. Ведь прошлое роскошного жилья, запятнанное уголовными делами о краже миллиардов, едва ли подарит долгожданное спокойствие артистке, чье имя и без того не сходит со страниц скандальных хроник.

Параллельно с переездом певица продолжает тяжелую судебную битву за украденные ранее богатства. Накануне Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Ларисы Долиной о возмещении вреда, постановив взыскать с двоих участников преступной схемы — Анджелы Цырульниковой и Андрея Основы — 114 миллионов 120 тысяч рублей, а также госпошлину в 335 тысяч.

Изначально претензии выдвигались четверым фигурантам, однако один из обвиняемых подписал контракт и отправился в зону СВО, из-за чего производство по нему было приостановлено. И хотя артистке удалось добиться официального решения о компенсации колоссального ущерба, осадок от сомнительного прошлого ее нового элитного жилья продолжает будоражить умы поклонников.