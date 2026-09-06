Врач назвала 5 главных косметологических процедур для восстановления кожи в сентябре

Летний сезон подошел к концу, оставив после себя не только приятные воспоминания об отпуске, но и коварные следы на лице, требующие экстренного вмешательства специалистов.



Сентябрь традиционно считается "золотым стандартом" в современной эстетической медицине. Именно в этот период спадает агрессивная солнечная активность, снижается ультрафиолетовый индекс и отступает удушающая жара. Эксперт в области бьюти-индустрии, косметолог, пластический хирург и трихолог Мадина Осман рассказала, как грамотно позаботиться о сухой, обезвоженной и уставшей коже, чтобы вернуть ей естественное сияние и подготовить к первым осенним холодам.

Мягкий пилинг для деликатного обновления

Первой в списке неотложных процедур стоит бережная эксфолиация. Под воздействием палящего солнца эпидермис защищается и утолщается, из-за чего к началу осени лицо часто выглядит серым и тусклым.

Сентябрьский мягкий пилинг позволяет деликатно растворить и удалить слой омертвевших клеток, не травмируя глубокие ткани. В отличие от летних месяцев, сейчас риск получить стойкую поствоспалительную пигментацию стремится к нулю. Процедура мгновенно возвращает коже бархатистость, выравнивает микрорельеф и готовит ткани к восприятию питательных веществ. Это не просто гигиенический уход, а реальная скорая помощь для уставшей дермы.

Глубокая биоревитализация против обезвоживания

Длительное пребывание на солнце и соленая морская вода неизбежно вытягивают из тканей всю живительную влагу. В результате кожа теряет тургор, становится менее эластичной и покрывается сеткой мелких мимических морщин.

Биоревитализация в сентябре служит мощным восстановительным этапом. Точечные инъекции гиалуроновой кислоты восполняют дефицит влаги на самых глубоких уровнях, куда не способен проникнуть ни один дорогостоящий крем. Процедура возвращает плотность, восстанавливает водный баланс и создает надежный щит перед сезоном отопления и ледяных ветров.

Аппаратная фототерапия: стираем пигмент и сосудистую сетку

Когда первый яркий загар начинает смываться, на поверхности проявляются неприятные сюрпризы: пигментные пятна, веснушки и расширенные капилляры. Сосудистые звездочки образуются из-за резких перепадов температур и агрессивного ультрафиолета.

Справиться с этой проблемой помогает фототерапия. Световые импульсы определенной длины точечно коагулируют поврежденные сосуды и разрушают скопления меланина. Параллельно световая волна запускает естественную выработку собственного коллагена, благодаря чему тон лица выравнивается, а структура кожи становится свежей и подтянутой.

Микроигольчатый RF-лифтинг для уплотнения кожи

Для борьбы со снижением эластичности и потерей четкости овала лица идеальным выбором станет радиочастотный игольчатый лифтинг. Эта процедура сочетает физическое воздействие микроигл и контролируемый прогрев глубоких слоев дермы.

В сентябре проводить RF-лифтинг максимально безопасно. Снижение внешней температуры делает реабилитационный период комфортным и коротким, исключая риски возникновения ожогов или гиперпигментации. Метод стимулирует мощный процесс саморегенерации, заставляя организм активно вырабатывать молодой коллаген и эластин.

Лазерная коррекция: перезагрузка рельефа

Осень — идеальный старт для курсов лазерного омоложения. Ультрафиолетовое излучение провоцирует так называемое фотостарение, при котором повреждаются внутренние структуры кожи.

Лазерная шлифовка удаляет поврежденные микроучастки, буквально заставляя эпидермис заново формировать здоровые ткани. В результате разглаживаются заломы, исчезают следы постакне, а лицо приобретает идеально ровный рельеф и видимый эффект свежести.

Регулярный и профессиональный уход в начале осени позволит не только ликвидировать негативные последствия летнего сезона, но и сохранить здоровье, молодость и сияние кожи до самой весны.